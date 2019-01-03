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      Как храмы УПЦ МП будут переходить к ПЦУ после получения Томоса: известна процедура

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      Как храмы УПЦ МП смогут переходить к Православной церкви Украины
      Как храмы УПЦ МП смогут переходить к Православной церкви Украины / Фото из открытых источников

      Множество общин Украинской православной церкви Московского патриархата будут переходить к новосозданной Православной церкви Украины после получения Томоса об автокефалии. Однако, этот переход будет проходить по определенным правилам.

      Об этом сообщила начальник управления по делам национальностей, религий и финансово-плановой работы Львовской облгосадминистрации Леся Корнат, передает "Радио Свобода".

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      По ее словам, на Львовщине действуют 49 приходов УПЦ МП. Из них четыре общины уже заявили о переходе к единой Православной церкви, а еще 5 готовы сделать это и о своем решении сообщили епископам.

      "Мы ожидаем, что гораздо больше общин после праздников будут переходить к Православной церкови Украины", – отметила чиновница.

      Представительница Львовской ОГА объяснила, что для такого перехода должен быть представлен определенный стандарт документов.

      Община должна провести собрание религиозной общины, результатом которого будет протокол, в котором должны четко должно быть записано об изменении юрисдикционной принадлежности. Затем обратиться к епископу, под которым они хотят быть, согласовывают с ним кандидатуру священника, который будет руководить этой общиной. Далее с этим пакетом документов, уставом, потому что каждая религиозная община имеет устав, они идут к нам в управление и мы регистрируем,
      – рассказала Корнат.

      Она отметила, что в некоторых областях регистрация религиозных общин происходит через Центры предоставления административных услуг. Однако, во Львовской области такого нет, поэтому община подает документы в управление, где ее регистрируют, как религиозную общину. После этого верующие идут в ЦНАП, где им делают регистрацию.

      Напомним, в течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

       

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украина и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Львова Новости Украины Новости политики Томос Религия УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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