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      Как хранятся рукописи и старопечатные книги: эксклюзивный репортаж из библиотеки Вернадского

      8 Читати новину українською

      В Национальной библиотеке Вернадского хранятся старинные книги, в том числе уникальное издание, на котором присягу принимают президенты – Пересопницкое Евангелие 1561 года. Именно на этой книге присягают наши президенты.

      Пересопницкое Евангелие – это бесценный раритет, первое Священное Писание, переведенное на древний украинский язык. Буквы словно вышитые. Потому не удивительно, что его хранят в сейфе, без света, и за температурой следят. Для рукописей и старопечатных книг оптимальная температура 20 градусов. А еще следят за влажностью.

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      К сейфу, по соображениям безопасности, лишние глаза не пускают. Видимо, в следующий раз книга увидит свет в 2019 году на инаугурации новоизбранного президента Украины. В фондах библиотеки – сотни тысяч уникальных экземпляров. Но больше всего поражают именно рукописи.

      книги
      Пересопницкое Евангелие

      біблія
      Святое Письмо переведено древним украинским языком

      біблія
      Текстовое наполнение Пересопницкого Евангелия

      В библиотеке также хранится "Апостол" Ивана Федорова – первая напечатанная книга в Украине, датированная 1574 годом. Чтобы увидеть вживую такие раритеты и поработать с ними – ученые пишут специальные письма в библиотеку. Часть изданий хранят в зале, в по-настоящему королевских шкафах.

      В зале установлено специальное оборудование для измерения давления, влажности и температуры. Часть старопечатных книг, которую выдают читателям, прочипировали. Чтобы никто случайно не забыл и не забрал с собой.

      Кроме книг, в фондах библиотеки хранят уникальные гравюры и медные доски для гравирования. Технологии хранения наработаны десятилетиями. И хотя они достаточно просты, один из важных аспектов – преданность сотрудников своей работе. Так как о каждом экземпляре нам были готовы рассказывать часами.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости Киева История Литература Книги
      Источник: 24 канал
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