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Как хроническая бессонница "убивает" организм

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Хроническая бессонница
Хроническая бессонница / unsplash.com

Хроническая бессонница влияет на все аспекты жизни человека – от настроения и поведения до физического и психического здоровья.

Кратковременную бессонницу могут вызвать болезни, стресс, смена работы, рождение ребенка и прочее. Но она не имеет фатальных последствий для здоровья и проходит само за 1-2 месяца, пишет ВВС.

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А вот длительная депривация сна (человек регулярно спит менее 5 часов) характеризуется частым бодрствованием посреди ночи, неудачными попытками уснуть и невозможностью заснуть после того, как проснулся.

Для каждого нормально – временами иметь нарушение сна. Хроническим оно становится, когда повторяется на протяжении большинства ночей, недель. Когда влияет на взаимодействие с семьей и друзьями и приводит к невозможности выполнение работы,
– отметила доктор, преподаватель психологии в Университете Лидса Анна Вайголл.

Те, кто хронически недосыпает – имеют больше шансов страдать от проблем со здоровьем: избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и прочего. Поэтому если у вас проблемы со сном уже на протяжении длительного периода – нужно обратиться к врачу.

Профилактика бессонницы:

- Соблюдайте режим сна – от 7 до 8 часов;
- Вечером избегайте обильных приемов пищи, алкоголя или кофе;
- Не используйте гаджеты перед тем, как ложиться спать;
- Проветрите комнату и попробуйте успокоиться перед сном и спите в прохладной, темной комнате.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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