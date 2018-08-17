Как хроническое недосыпание влияет на гены: неожиданный признак

Даже одна ночь плохого сна может повлечь изменения генов, которые отвечают за наши биологические часы.

Об этом заявили шведские исследователи из Уппсальского университета и Каролинского института во главе с Джонатаном Сидернисом, передает Мedscape.

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Как известно, плохой сон отрицательно влияет на метаболизм, а также повышает риск развития ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Новое исследование определило еще один "минус" хронического недосыпания – участникам эксперимента не давали уснуть. После этого у них взяли образцы важных в регулировании метаболизма и уровня сахара в крови тканей с живота и бедер.

Результат оказался ошеломляющим – уже после одной ночи недосыпания регулирование и деятельность генов, ответственных за биологические часы человека, изменились. У добровольцев возросла чувствительность к глюкозе и происходили нарушения обмена веществ.

Вполне вероятно, что эти изменения нивелируются после одной или нескольких ночей хорошего сна. С другой стороны, есть так называемая метаболическая память, поэтому при периодическом недосыпе (работа на ночных сменах) эти нарушения могут иметь более долгосрочные последствия,

– отметили шведские исследователи.

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