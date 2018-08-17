21:38
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Как хроническое недосыпание влияет на гены: неожиданный признак

45 Читати новину українською
Чем грозит хроническое недосыпание
Чем грозит хроническое недосыпание / Фото из открытых источников

Даже одна ночь плохого сна может повлечь изменения генов, которые отвечают за наши биологические часы.

Об этом заявили шведские исследователи из Уппсальского университета и Каролинского института во главе с Джонатаном Сидернисом, передает Мedscape.

Читайте также: Как быстрее заснуть: лайфхаки, которые вам точно помогут

Как известно, плохой сон отрицательно влияет на метаболизм, а также повышает риск развития ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Новое исследование определило еще один "минус" хронического недосыпания – участникам эксперимента не давали уснуть. После этого у них взяли образцы важных в регулировании метаболизма и уровня сахара в крови тканей с живота и бедер.

via GIPHY

Результат оказался ошеломляющим – уже после одной ночи недосыпания регулирование и деятельность генов, ответственных за биологические часы человека, изменились. У добровольцев возросла чувствительность к глюкозе и происходили нарушения обмена веществ.

Вполне вероятно, что эти изменения нивелируются после одной или нескольких ночей хорошего сна. С другой стороны, есть так называемая метаболическая память, поэтому при периодическом недосыпе (работа на ночных сменах) эти нарушения могут иметь более долгосрочные последствия,
– отметили шведские исследователи.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Диабет LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук