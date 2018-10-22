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      Как худеть эффективно: 13 важных советов

      312 Читати новину українською
      Как быстро похудеть
      Как быстро похудеть / unsplash.com

      Элементарные секреты помогут сбросить лишний вес и постоянно поддерживать тело в форме.

      1. Не допускайте снижения рациона ниже 1000 килокалорий в день, передает Сosmo.

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      2. Добавьте в рацион такие сложные углеводы, как каши, цельнозерновой хлеб и макароны.

      3. Пейте много жидкости. На килограмм массы тела должно приходиться 30 мл воды. Также сюда можно добавить минеральную воду и чай, но не супы и сладкие газированные напитки.

      4. Выбирайте диетические способы приготовления блюд – запекайте их, готовьте на пару, употребляйте овощи свежими.

      5. Выбирайте яркие фрукты и овощи – в них больше витаминов и минералов.

      via GIPHY

      6. Добавьте в меню животные жиры – яйца, сыр, масло, молоко, мясо.

      7. Ничего себе не запрещайте на строго.

      8. Иногда ешьте в одиночку, ведь в компании человек съедает на 35% больше пищи.

      9. Не отступайте от диеты, даже если вы в ресторане.

      10. Подстраивайтесь под свои биологические часы.

      11. Добавляйте в блюда оливковое масло, которое снижает чувство голода.

      12. Употребляйте напитки из шиповника и облепихи, которые богаты витамином С. Он способствует синтезу аминокислоты карнитин, которая помогает превращать жир в энергию.

      13. Перед каждым приемом пищи выпивайте два стакана воды.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Советы Ожирение Диеты
      Источник: 24 Канал
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