14:55
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Как и где праздновал свой день рождения Леонардо Ди Каприо: интересные подробности

      52 Читати новину українською
      Леонардо Ди Каприо
      Леонардо Ди Каприо / Instagram/ @leonardodicaprio

      В воскресенье, 11 ноября, оскароносному американскому актеру Леонардо Ди Каприо исполнилось 44 года. Однако праздновать он начал еще в пятницу, 9 ноября. Количество приглашенных на его праздник достигало цифры 500!

      Для празднования своего дня рождения Леонардо выбрал одно из самых дорогих и престижных мест в Лос-Анджелесе – частный клуб Spring Place.

      Читайте также: Total pink: Кьяра Ферраньи очаровала сеть ярким нарядом – фото

      Перед огромной вечеринкой на полтысячи человек состоялся праздничный ужин на пятьдесят человек на крыше клуба. В список приглашенных входили Бейонсе и Jay-Z, Роберт де Ниро, Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Ларри Дэвид, Рита Ора, Дженнифер Энистон и многие другие.

      На празднике играли известные всем хиты Бейонсе и Jay-Z в то время, когда они сидели прямо у сцены и просто отдыхали. Тони Ромо и Чейс Кроуфорд отвечали за веселую атмосферу – танцевали посреди танцевальной площадки и много шутили.

      Как сообщают иностранные СМИ, Брэд Питт на вечеринку не пришел. Вероятно, это связано с присутствием бывшей жены Дженнифер Энистон.

      Теги: LifeStyle Голливуд Леонардо Ди Каприо
      Источник: people.com
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      сегодня , 13:12 Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      12068
      Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      сегодня , 13:07 Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      Олександра Дрік
      Кто такой Пушилин: что известно о пророссийского боевика
      сегодня , 12:54 Кто такой Пушилин: что известно о пророссийского боевика
      Євгенія Мазур
      Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      сегодня , 12:00 Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      Злой Одессит
      Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      сегодня , 09:03 Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук