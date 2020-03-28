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      Как и где в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД

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      В МИД рассказали, как и из каких стран можно вернуться в Украину на авто / "Область.онлайн"

      Министерство иностранных дел Украины обнародовало советы украинцам, как и через какие пункты пропуска можно попасть из-за границы в Украину автомобилем. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса в мире много стран закрыли свои границы, правда некоторые пункты пропуска все ж работают.

      Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства. Также в МИД посоветовали украинцам во время планирования поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.

      Обратите внимание На границе с Польшей исчезли очереди

      Из каких стран и как можно добраться до Украины на авто

      • Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины транзитным коридором через Австрию и Венгрию.

      – Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00.

      – Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01.00.

      – Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, вплоть до границы с Венгрией.

      – В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00.

      – Въехать в Украину из Венгрии через пункт пропуска Чоп-Захонь.

      • Из Беларуси, России, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши можно вернуться на авто через КПП, которые помечены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
      • Из Литвы и Латвии возможен транзит только через Беларусь.
      • Из Сербии можно въехать только через территорию Румынии. Но для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить МИД официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

      "Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режима самоизоляции по прибытии в Украину. Если у вас есть возможность остаться в стране вашего нынешнего пребывания, пожалуйста, взвесьте все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

      Кстати! Россия из-за коронавируса полностью закрывает границы: исключение – граждане Украины и жители оккупированного Донбасса

      Интерактивная карта работы таможенных пропускных пунктов

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. К сожалению, 8 человек умерли, зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больниц.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
         
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      НС в Україні
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Сербия Новости Польши Словакия Австрия Румыния Новости Беларуси Молдова Новости России МИД Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики
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