Как и где в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД
Министерство иностранных дел Украины обнародовало советы украинцам, как и через какие пункты пропуска можно попасть из-за границы в Украину автомобилем. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса в мире много стран закрыли свои границы, правда некоторые пункты пропуска все ж работают.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства. Также в МИД посоветовали украинцам во время планирования поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.
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Из каких стран и как можно добраться до Украины на авто
- Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины транзитным коридором через Австрию и Венгрию.
– Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00.
– Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01.00.
– Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, вплоть до границы с Венгрией.
– В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00.
– Въехать в Украину из Венгрии через пункт пропуска Чоп-Захонь.
- Из Беларуси, России, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши можно вернуться на авто через КПП, которые помечены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
- Из Литвы и Латвии возможен транзит только через Беларусь.
- Из Сербии можно въехать только через территорию Румынии. Но для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить МИД официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
"Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режима самоизоляции по прибытии в Украину. Если у вас есть возможность остаться в стране вашего нынешнего пребывания, пожалуйста, взвесьте все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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Интерактивная карта работы таможенных пропускных пунктов
Ситуация с коронавирусом в Украине: главное
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. К сожалению, 8 человек умерли, зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больниц.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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