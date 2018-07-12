19:20
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как и какие гормоны влияют на вес тела женщины: объяснение тренера

166 Читати новину українською
Как и какие гормоны влияют на вес тела
Как и какие гормоны влияют на вес тела / chinesiogroup.it

В организме женщины есть три вида гормонов – эстрадиол, эстрон и эстриол. Тренер рассказал, как женские гормоны – эстрогены влияют на организм.

Об этом рассказал тренер Юрий Юрьевич на своей странице в Facebook.

"Эстриол – слабый гормон. Он вырабатывается плацентой во время беременности, и в организме небеременной женщины обычно практически отсутствует", – отметил тренер.

Читайте также: Что произойдет, если съесть много шоколада: потрясающие последствия

Он добавил, что второй женский гормон эстрадиол вырабатывается, в частности, яичниками. Главная цель этого гормона – сделать женщину красивой и привлекательной.

Именно этот гормон отвечает за 400 функций женского организма – от хорошего зрения и красивой гладкой кожи до крепких костей и прочего.

Выработка эстрадиола яичниками после наступления менопаузы прекращается – это вызывает постклимактерические изменения кожи, костей, волос, сердца и кровеносных сосудов.

Эстрон также производится яичниками, а еще корой надпочечников и жировыми тканями. После менопаузы уровень этого гормона возрастает, а его высокий уровень отвечает за медленную скорость метаболизма, а это влечет набор лишнего веса.

Гормоны, которые вырабатываются в жировых клетках не делают женщину красивой и здоровой (как эстрадиол), а замедляют обмен веществ (эстрон),
– отметил тренер Юрий.

Он отметил, что алкоголь подавляет выработку гормона эстрадиола в яичниках, а уровень эстрона повышается. Соответственно – процесс похудения замедляется.

Кроме того, выработка эстрона в жировых клетках тесно связана с преобразованием мужских гормонов. Данные исследований свидетельствуют, что уровень мужских гормонов у полных женщин в 1,5-3 раза больше нормы.

А это может привести к бесплодию, нарушению менструального цикла, росту волос по мужскому типу и другое.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Ожирение Женское здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 19
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
66
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
187
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 114
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук