Как и какие гормоны влияют на вес тела женщины: объяснение тренера

В организме женщины есть три вида гормонов – эстрадиол, эстрон и эстриол. Тренер рассказал, как женские гормоны – эстрогены влияют на организм.

Об этом рассказал тренер Юрий Юрьевич на своей странице в Facebook.

"Эстриол – слабый гормон. Он вырабатывается плацентой во время беременности, и в организме небеременной женщины обычно практически отсутствует", – отметил тренер.

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Он добавил, что второй женский гормон эстрадиол вырабатывается, в частности, яичниками. Главная цель этого гормона – сделать женщину красивой и привлекательной.

Именно этот гормон отвечает за 400 функций женского организма – от хорошего зрения и красивой гладкой кожи до крепких костей и прочего.

Выработка эстрадиола яичниками после наступления менопаузы прекращается – это вызывает постклимактерические изменения кожи, костей, волос, сердца и кровеносных сосудов.

Эстрон также производится яичниками, а еще корой надпочечников и жировыми тканями. После менопаузы уровень этого гормона возрастает, а его высокий уровень отвечает за медленную скорость метаболизма, а это влечет набор лишнего веса.

Гормоны, которые вырабатываются в жировых клетках не делают женщину красивой и здоровой (как эстрадиол), а замедляют обмен веществ (эстрон),

– отметил тренер Юрий.

Он отметил, что алкоголь подавляет выработку гормона эстрадиола в яичниках, а уровень эстрона повышается. Соответственно – процесс похудения замедляется.

Кроме того, выработка эстрона в жировых клетках тесно связана с преобразованием мужских гормонов. Данные исследований свидетельствуют, что уровень мужских гормонов у полных женщин в 1,5-3 раза больше нормы.

А это может привести к бесплодию, нарушению менструального цикла, росту волос по мужскому типу и другое.

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