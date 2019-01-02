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      Как и когда будут запускать электронные медкарты: объяснение МЗ

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      С января в Украине заработают электронные карточки
      С января в Украине заработают электронные карточки / Фото из социальных сетей

      С января 2019 года семейные врачи, терапевты и педиатры, работающие в учреждениях "первички", начнут вносить информацию о визитах пациентов в электронную систему, в частности, внедряются электронные медицинские карты.

      Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка.

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      Павел Ковтонюк
      "В 2019 году в электронный формат начнут переходить медицинские карты, рецепты, направления и больничные. Этот процесс начнется уже в январе, и на первом этапе пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медицинскую карту. Но при необходимости врач сможет распечатать набор данных, например, запись о визите".

      Он также отметил, что позже через кабинет пациента можно будет иметь доступ к своим данным в электронной системе здравоохранения.

      "В течение года будут внедрены электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства", больничные листы. С середины года электронные инструменты соединят первичное и специализированное звено в рамках программы "Бесплатная диагностика". Оплата за эти услуги будет связана с электронной отчетностью. Поэтому критически важно компьютеризация учреждений специализированной амбулаторной помощи", – добавил Ковтонюк.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа
      Источник: 24 Канал
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