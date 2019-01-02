Как и когда будут запускать электронные медкарты: объяснение МЗ
С января 2019 года семейные врачи, терапевты и педиатры, работающие в учреждениях "первички", начнут вносить информацию о визитах пациентов в электронную систему, в частности, внедряются электронные медицинские карты.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка.
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Он также отметил, что позже через кабинет пациента можно будет иметь доступ к своим данным в электронной системе здравоохранения.
"В течение года будут внедрены электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства", больничные листы. С середины года электронные инструменты соединят первичное и специализированное звено в рамках программы "Бесплатная диагностика". Оплата за эти услуги будет связана с электронной отчетностью. Поэтому критически важно компьютеризация учреждений специализированной амбулаторной помощи", – добавил Ковтонюк.
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