Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России

Сборная Украины не попала на Чемпионат мира. От этого нас "освободили" хорваты, когда обыграли "сине-желтых" в Киеве и оставили вне Мундиаля. Но без украинцев этот чемпионат не обошелся.

Тогда, 9 октября 2017 года, "клетчатые" после победы на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 0:2 лишили украинцев возможности "обсуждения" (здесь следовало бы принять другое слово, но цензура его не пропустит), стоит ли сборной Украины ехать на Чемпионат мира по футболу в России. Клавиатур в этом споре было бы сломано немало. Сторонники бы говорили, что стоит ехать, потому что если не поедем, будут санкции ФИФА и отстранения украинского футбола от международных соревнований. И мечтали о том, как сборная Украины побеждает на заполненных трибунах российского стадиона в финале. Противники бы утверждали, что не стоит ехать, потому что это страна-агрессор и у нас официальный запрет на участие в соревнованиях на этой территории Министерства молодежи и спорта. Вон биатлонистки не поехали на этап Кубка мира и потеряли квоту на следующий сезон (хотя именно россиянин после этого и возглавит женскую сборную Украины по биатлону).

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Сборная Украины проиграла Хорватии и не попала на Чемпионат. Поэтому и обсуждать было нечего. Но именно хорваты "прихватили" с собой Украину на ЧМ-2018. И с этого начался скандал.

Главные персонажи скандала – два бывших игрока киевского "Динамо". Один – защитник Домагой Вида, который теперь выступает за турецкий "Бешикташ". Другой – член тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич. Он, кстати, даже выступал за московский "Спартак". После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, где Вида забил один из голов, а потом точно пробил во время послематчевых пенальти, было опубликовано видео с ними, где прозвучала фраза "Слава Украине!" и "это победа "Динамо" и Украины".

Видеообращение от Вукоевича и Виды после победы над Россией

Не стоит объяснять, что для россиян означает первая фраза, и как они восприняли вторую фразу. Ту все понятно – обиды на хорватов, обвинения в провокации и во всех грехах (фраза "хорваты всегда были предателями нашего славянского мира" принадлежит члену российского Совета Федерации Францу Клинцевичу).

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Удивляет другое – позиция ФИФА и Федерации футбола Хорватии. Первые рассматривают возможность дисквалификации Виды из-за политических лозунгов. Но обходется – игрок только получает предупреждение. Хотя и здесь возникает вопрос – за что? Хотя с ФИФА все понятно: в их попытке быть подальше от политики они иногда довольно четко занимают позиции. Так было и после матча сборных Сербии и Швейцарии.

Но еще больше вопросов к хорватским футбольным функционерам, которые решили уволить Вукоевича из сборной и попросить прощения у россиян. В самом деле? Слова, сказанные на камеру, заслуживают того, чтобы просить прощения у россиян? Слов, за которые в оккупированном Крыму можно попасть в застенки ФСБ, а на охваченном войной Донбассе быть убитым российскими наемниками – просить прощения у самих россиян. Это если бы США извинились у нацистской Германии за то, что четыре золотые награды выиграл чернокожий Джесси Оуэнс на такой расово чистой и правильной Олимпиаде-1936.

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России было удобно, что Украины нет на этом Чемпионате мира. Потому что тогда не возникает лишних вопросов про Донбасс, Крым и захваченных в плен украинцев. Этого всего нет, есть только "величие России". После 10-секундного видео это все разлетелось вдребезги, и вернулась реальность – с войной, агрессией и тысячами смертей. Осталось только англичанам вспомнить о "Новичке", и миру снова откроются глаза на то, кто такая Россия.

Хорватам (особенно Виде и Вукоевичу) надо только поблагодарить. Они на этом Чемпионате мира привлекли внимание к Украине и ее противостоянию с Россией не усилиями украинцев. И, возможно, тогда мир, и ФИФА, в частности, наконец обратят внимание на то, что они проводят соревнования в стране, которая начала войну и незаконно удерживает более 70 украинцев в своих тюрьмах. #FREESENTSOV

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