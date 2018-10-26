22:56
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Как игра Pokemon Go влияет на здоровье

      21 Читати новину українською
      Как игра Pokemon Go влияет на здоровье
      Как игра Pokemon Go влияет на здоровье / imore.com

      Популярная игра Pokemon Go помогает людям укрепить здоровье, отношения в семье и социализироваться в обществе.

      Об этом заявили ученые из Лондонского университета, передает Quartzy.

      Они провели опрос среди почти 400 добровольцев в США, Великобритании, нескольких странах Европы, Австралии и Канады.

      Читайте также: Не покемонами едиными: создали игру, где католики смогут искать Христа и апостолов

      Может сложиться впечатление, что выборка маленькая, но мы смогли провести глубокий анализ ответов и можем точно утверждать, как именно Pokemon Go меняет жизнь,
      – отметили ученые.

      С их слов, игра стимулирует людей выходить из дома и больше гулять даже тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Также после интенсивного поиска покемонов у людей наблюдали улучшение самочувствия. А люди с ограниченными возможностями признались, что благодаря приложению научились общаться с окружающими и завели новых друзей.

      Также некоторые участники рассказали, что установили Pokеmon Go, чтобы помочь своим детям разобраться в игре. Постепенно охота на покемонов стала любимым семейным досугом, который укрепил отношения.

      Но стоит помнить, что во время игры нельзя терять бдительность в парках и на улицах, ведь из-за этой игры также произошло немало летальных случаев.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье Здоровая жизнь исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук