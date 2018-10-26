Как игра Pokemon Go влияет на здоровье

Популярная игра Pokemon Go помогает людям укрепить здоровье, отношения в семье и социализироваться в обществе.

Об этом заявили ученые из Лондонского университета, передает Quartzy.

Они провели опрос среди почти 400 добровольцев в США, Великобритании, нескольких странах Европы, Австралии и Канады.

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Может сложиться впечатление, что выборка маленькая, но мы смогли провести глубокий анализ ответов и можем точно утверждать, как именно Pokemon Go меняет жизнь,

– отметили ученые.

С их слов, игра стимулирует людей выходить из дома и больше гулять даже тех, кто вел малоподвижный образ жизни. Также после интенсивного поиска покемонов у людей наблюдали улучшение самочувствия. А люди с ограниченными возможностями признались, что благодаря приложению научились общаться с окружающими и завели новых друзей.

Также некоторые участники рассказали, что установили Pokеmon Go, чтобы помочь своим детям разобраться в игре. Постепенно охота на покемонов стала любимым семейным досугом, который укрепил отношения.

Но стоит помнить, что во время игры нельзя терять бдительность в парках и на улицах, ведь из-за этой игры также произошло немало летальных случаев.

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