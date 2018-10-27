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      Как инъекции красоты влияют на интимную жизнь у женщин

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      Как инъекции красоты влияют на интимную жизнь у женщин
      Как инъекции красоты влияют на интимную жизнь у женщин / tomat.rv.ua

      Уколы ботокса, которые делают для коррекции и подтяжки лица и других частей тела, могут серьезно снизить у женщин наслаждение от оргазма.

      Об этом рассказал ученый Майкл Льюис, который провел соответствующее исследование, передает Мed2.

      Он наблюдал за тем, как меняется эмоциональная жизнь 24 женщин после того, как им были сделаны "инъекции красоты".

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      Впоследствии Льюис сравнил результаты с группой, в которую вошли 12 женщин, которые проводили другие косметические процедуры. Выяснилось, что неспособность женщин делать выразительные гримасы во время секса и особенно оргазма, в значительной мере снижает удовольствие от самого интимного процесса.

      Что интересно, негативный эффект имеет только ботокс, другие "инъекции красоты" не имеют подобного влияния.

      Вывод ученого: Те женщины, которые любят делать косметологические процедуры с использованием ботокса, получают значительно меньше удовольствия от секса и оргазма, чем другие.

      Ботокс

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Красота Секс
      Источник: 24 Канал
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