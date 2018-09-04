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Как инфекционные заболевания влияют на глаза

38 Читати новину українською
Как инфекционные заболевания влияют на глаза
Как инфекционные заболевания влияют на глаза / ddnews.gov.in

Начало осени – это настоящее потрясение для организма и серьезная проверка на выносливость. Именно в начале этого сезона возрастают случаи заболеваний, которые обусловлены резким изменением погоды, температурными перепадами и сезонной перестройкой организма.

Инфекционные болезни влияют на глаза человека, пишет портал Opticclub.

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Нередко простуду можно заметить по состоянию глаз, поскольку инфекция поражает слизистую оболочку. После этого начинается насморк и другие симптомы.

via GIPHY

Из-за негативного воздействия вирусов на организм человека, иммунитет становится более слабым. И пока последние его силы уходят на борьбу с инфекциями, органы зрения могут подцепить опасные глазные инфекции.

Не стоит носить линзы во время простуды. Все потому, что они могут содержать вирус, и таким образом человек лишь продлевает срок болезни. Не стоит надеяться на очищающее средство – даже самый дорогой раствор не может очистить от возбудителей болезней.

Не варто носити лінзи під час застуди
Не стоит носить линзы во время простуды

После гриппа или подобных болезней может резко понизиться зрение. Это происходит тогда, когда основной удар приходится на глаза.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Инфекция Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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