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Как инициативность женщины влияет на отношения: объяснение психологов

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Инициативность женщины влияет на отношения
Инициативность женщины влияет на отношения / Фото из открытых источников

Британские ученые провели исследования и выяснили, как инициативность при знакомстве характеризует человека и влияет на дальнейшие отношения.

Ученые получили результаты на основе приложения для знакомств The League, передает издание The Independent.

Для эксперимента ученые использовали опрос, проведенный среди 100 пар, которые более года имели отношения и познакомились благодаря Интернету. Как выяснили ученые, каждые третьи отношения начинались по инициативе женщины, которая или первая писала сообщение в сети или на номер телефона.

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Мужчины редко проявляют инициативу, если не видят ни одного сигнала о заинтересованности ними: улыбку, кивок или поглаживание волос. Это, кажется, врожденное поведение, наблюдающееся в большинстве обществ,
– объяснила эксперт по знакомств Мадлен Мейсон.

Кроме этого, в ходе исследования было установлено, что женщины, которые делают первый шаг в отношениях имеют в несколько раз больше шансов начать длительные отношения, поскольку мужчины в такой настойчивости часто видят стабильность. В то же время целеустремленные люди часто торопят события, не замечая этого.

Мадлен Мейсон также привела интересные данные составленной статистики: перед обменом номерами телефона люди в среднем обмениваются 34 сообщениями на сайте знакомств. В основном довольны отношениями пары, разница в возрасте которых составляет 3 года.

Теги: LifeStyle Психология наука
Источник: 24 Канал
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