Как иностранному журналисту попасть в Крым во время военного положения: новая инструкция от МИП

Министерство информационной политики совместно с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой на период действия военного положения решили немного обновить инструкции для иностранных журналистов, которые намерены попасть на территорию оккупированного Крыма.

Как сообщает Мининформполитики на своем официальном сайте, теперь на территорию оккупированного Крыма журналисты смогут попасть только по специальным разрешениям.

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Въезд иностранных журналистов в Крым и выезд из него осуществляется по паспортному документу и наличию специального разрешения. Специальное разрешение – документ, который дает право иностранному журналисту въехать в Крым и выехать из него. Он является одноразовым, то есть допускает только один въезд и выезд из Крыма. Для следующего посещения Крыма необходимо получать новое специальное разрешение. Специальное разрешение является действительным в течение указанного в заявлении документально подтвержденного срока,

– отмечают в ведомстве.

Также, согласно инструкции, иностранному журналисту сначала нужно обратиться в Министерство инфорполитики и получить письмо-согласование. Среди перечня необходимых документов – заявление по установленному образцу, оригинал подтверждающего письма от редакции, который содержит данные о журналисте и цель посещения Крыма, копия и оригинал редакционного удостоверения, оригинал паспорта.

"Заявление рассматривается в течение нескольких рабочих дней. Однако, в связи с режимом военного положения в отдельных случаях период рассмотрения заявления о согласовании въезда иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма может быть продлен из-за необходимости согласования выдачи специального разрешения с другими органами государственной власти сектора безопасности и обороны", – добавляют в МИП.

Заметим, что после получения письма-согласования от МИП, иностранный журналист должен обратиться в территориальные органы ГМС и получить специальное разрешение.

"Получив специальное разрешение, иностранный журналист имеет право на въезд и выезд только через такие контрольные пункты: для автомобильного транспорта – "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар"; железнодорожное сообщение – "Херсон", "Мелитополь", "Вадим", "Новоалексеевка", – добавляют в министерстве.

Обновленная инструкция согласования въезда иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма на период режима военного положения

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел заявляли, что на период военного положения иностранным журналистам официально запрещено въезжать в аннексированный Россией Крым, зато в отношении укранских представителей СМИ такие ограничения не действуют.



Добавим, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.





Запрет для россиян относительно въезда на территорию Украины: инфографика