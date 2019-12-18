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      Как иностранные спецслужбы пытались подорвать ситуацию в Украине в 2019 году: данные СБУ

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      Как СБУ противодействует подрывной деятельности иностранных спецслужб / Фото из открытых источников

      Оперативники Службы безопасности Украины регулярно противодействуют агентурному проникновению в Вооруженные Силы и со стороны иностранных спецслужб.

      Как сообщает пресс-центр СБУ, с начала 2019 года:

      • зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом;
      • выдворен 21 иностранец;
      • пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых - действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

      Интересно! Противодействие деятельности иностранных спецслужб в Украине: что сделала СБУ в 2019 году

      В частности, сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки российскими спецслужбами военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере.

      СБУ, затримання, Росія, вербування
      Российские спецслужбы пытались завербовать военнослужащих-секретоносителей ВСУ

      Также военная контрразведка разоблачила попытки вербовки украинских военнослужащих через социальные сети со стороны представителей российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "министерств госбезопасности" фейковых "ДНР" и "ЛНР".

      СБУ, затримання, Росія, вербування
      Россия осуществляла и попытки вербовок украинских военных через соцсети

      Как подчеркивают в спецслужбе, нередки случаи вовлечения в преступную деятельность в пользу врага бывших военных, которые остались на временно оккупированных территориях Украины.

      СБУ, затримання, Росія, вербування
      Часто Россия пытается переманить на свою сторону украинских военных, оставшихся на оккупированных территориях

      К примеру, недавно СБУ выявила трех замаскированных под патриотов военных-перебежчиков: воина-десантника, военного из района ООС и бывшего офицера ВСУ из Крыма.

      СБУ обнаружила трех замаскированных под патриотов военных-перебежчиков

      К слову, недавно Служба безопасности сумела разоблачить группу хакеров из Ивано-Франковска, которые незаконно продавали России информацию из закрытых государственных информационных ресурсов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России СБУ Война на Донбассе Украина – Россия Новости Крыма
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