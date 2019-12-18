Как иностранные спецслужбы пытались подорвать ситуацию в Украине в 2019 году: данные СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины регулярно противодействуют агентурному проникновению в Вооруженные Силы и со стороны иностранных спецслужб.

Как сообщает пресс-центр СБУ, с начала 2019 года:

зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом;

выдворен 21 иностранец;

пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых - действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Интересно! Противодействие деятельности иностранных спецслужб в Украине: что сделала СБУ в 2019 году

В частности, сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки российскими спецслужбами военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере.



Российские спецслужбы пытались завербовать военнослужащих-секретоносителей ВСУ

Также военная контрразведка разоблачила попытки вербовки украинских военнослужащих через социальные сети со стороны представителей российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "министерств госбезопасности" фейковых "ДНР" и "ЛНР".



Россия осуществляла и попытки вербовок украинских военных через соцсети

Как подчеркивают в спецслужбе, нередки случаи вовлечения в преступную деятельность в пользу врага бывших военных, которые остались на временно оккупированных территориях Украины.



Часто Россия пытается переманить на свою сторону украинских военных, оставшихся на оккупированных территориях

К примеру, недавно СБУ выявила трех замаскированных под патриотов военных-перебежчиков: воина-десантника, военного из района ООС и бывшего офицера ВСУ из Крыма.

СБУ обнаружила трех замаскированных под патриотов военных-перебежчиков

К слову, недавно Служба безопасности сумела разоблачить группу хакеров из Ивано-Франковска, которые незаконно продавали России информацию из закрытых государственных информационных ресурсов.