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Как интеллект зависит от времени года: интересные факты

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Как интеллект зависит от времени года
Как интеллект зависит от времени года / blog.moneypenny.me

Оказывается, между умственными способностями и временами года есть связь. Мозг людей лучше всего работает в конце лета и в начале осени, а хуже всего – зимой и весной.

Об этом заявили неврологи из Университета Торонто и Центра по изучению болезни Альцгеймера при Университете Раш, передает Zdorovia.

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Они проанализировали данные 3,5 тысяч жителей США, Канады и Франции в возрасте старше 70 лет, у части которых диагностировали болезнь Альцгеймера.

Нейропсихологическое тестирование помогало определить качество работы головного мозга, а генетический анализ проб спинномозговой жидкости помог определить врожденную предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера.

via GIPHY

Ученые заметили интересные закономерности – в холодную пору людям на 31% чаще ставят диагноз о старческом слабоумии или умеренном когнитивном расстройстве.

Они пришли к выводу, что мозг людей работает лучше всего в конце лета и начале осени, а хуже всего – в зимние и весенние месяцы.

Сезонная разница в уровне интеллекта у когнитивно здоровых пожилых людей эквивалентна почти 5 годам разницы в возрасте. То есть летом и осенью люди преклонного возраста в интеллектуальном смысле оказываются моложе на 5 лет,
– объяснили авторы проекта.

На такую закономерность влияют количество света и тепла, возможность кушать свежую еду (овощи и фрукты), продолжительность сна. А еще мозг подчиняется сезонным ритмам психических состояний, которые также коррелируют со временем года. В частности, депрессия чаще всего проявляется в зимний период.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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