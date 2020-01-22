Как инвесторы восприняли месседжи Зеленского в Давосе

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов в Украину и озвучил предложения для них. Часть инвесторов восприняли месседжи положительно, другие же ждут действий и хотят видеть более системную работу правительства и ОП.

Об этом 24 каналу рассказал инвестор, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски. Он также сейчас находится в Давосе.

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По его словам, сейчас в Украине еще один шанс на перезапуск большого инвестиционного бума.

"Я очень надеюсь, что Зеленский и команда воспользуется шаносм и донесут месседж, потому что инвесторы сейчас готовы к этому", – сказал Лиски.

Что предложил Зеленский инвесторамВо время выступления Зеленский призвал инвесторов в Украину. Он отметил, что создана специальная программа "Инвестиционная няня". Она заключается в том, что инвесторам, чья сумма вложений превысит 100 миллионов долларов, обеспечат отдельный контракт с государством и определенными льготами.

Инвестор Лиски отметил, что сейчас есть большое обсуждение, насколько месседжи Зеленского сильные.

"Я сейчас общаюсь с разными иностранными инвесторами. Некоторые воспринимают это очень положительно, ведь президент дает четкие месседжи и обещает такое себе направление, что он готов лично заниматься, что он готов давать льготы, что украинское государство готовится к приему крупных инвестиций", – пояснил соучредитель Украинского института будущего.

Он добавил, что другие в то же время говорят: "Мы больше верим не словам, а делам. Мы хотим более системную работу правительства и Офиса Президента". Однако и те, и другие, по словам Лиски, пока они смотрят с оптимизмом.

Все ждут конкретных успешных историй,

– подчеркнул инвестор.

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Что известно о форуме в Давосе

► Всемирный экономический форум в Давосе несет миссию улучшить состояние мира через вовлечение политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. На форум всегда приезжают одни из самых богатых людей мира и влиятельные политики.

► Форум в Давосе 2020 года начался 21 января и продлится до 24 января. Впервые за историю именно экологические проблемы заняли место среди пяти крупнейших мировых рисков на форуме. Речь идет о климатических катастрофах, разрушениях наземных и водных экосистем, потере биоразнообразия.

► В этом году в Давос съехались руководители 53 государств мира – в частности, США, Германии и Украины. Также приехали миллиардеры из 36 стран мира – в частности, Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс. Также там будут ГенСек ООН, директор МФВ, президент европейского Центробанка и генеральный секретарь НАТО.

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► Президент Украины Владимир Зеленский и еще более 20 украинских нардепов также поехали на форум в Давос. Во время выступления президент напомнил о войне в Украине, назвал современные вызовы, стоящие перед миром, и призвал инвестировать в Украину.

Видео: выступление Владимира Зеленского в Давосе