Как Иран скрывал правду о поражении самолета МАУ ракетой: подробности от Зеленского

Иран после катастрофы самолета МАУ под Тегераном вел себя так, чтобы Украина ни о чем не узнала. В частности, украинские эксперты, прибывшие на место инцидента, не получали никакого доступа. Кроме того, Иран до сих пор не передал Украине черные ящики. В то же время в своих сообщению иранская сторона отмечала техническую ошибку.

Как подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН, изначально Иран путем через СМИ и официальные сообщеними давил на то, что это может быть техническая ошибка украинского самолета, они изменили курс и тому подобное.

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"Мы знали, что этого не может быть. Я об этом говорил, может, не так открыто. Но, когда мы приехали к родителям и родным всех погибших, я говорил, что не было ни одной ошибки экипажа. Мы это точно знаем. Мы тогда знали, что самолет – новый, один из лучших экипажей. Мы понимали, что иранцы, неизвестно кто именно, но хотели таким образом неправомерно защищаться – давить в информационном поле, это была такая техническая ошибка. Но мы уже имели доказательства, что этого не может быть", – отметил украинский президент.

В то же время он подчеркнул, что украинские специалисты, прибывшие на место катастрофы не получили от иранских властей никакого доступа. Кроме того, они не могли найти многих частей самолета – не было кабины, не было сидений.

"А по сиденьям в таких случаях часто можно установить, был ли это взрыв, так как частицы, детали от устройства застревают в мягкой обшивке. Это могла быть ракета или что-то могло быть занесенным в самолет. Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета", – отметил Зеленский.

По его словам, у украинского самолета также не было одного крыла. И в той части самолета, где не было крыла, по цвету было понятно, что был какой-то взрыв.

Также у нас не было доступа к диспетчерской, что очень важно. Затем нам предоставили этот доступ. Наши специалисты потом мне сообщили – ничего нет, никаких записей, абсолютно ничего. Они выходили на связь с самолетом, но ничего нет. Мы поставили задачу нашим специалистам найти хоть какие-то записи и параллельно начали давить на Иран, чтобы они отдали нам черные ящики. Когда мы поняли, что они не хотят передавать нам черные ящики, стало ясно, что надо дожать, чтобы они признали поражение ракетой,

– добавил Зеленский.

В конце концов украинская группа получила определенные доказательства, затем нашлись сиденья, нашлась кабина, потом нашлось крыло. И стало очевидным, что это был взрыв.

"Потом мы давили на президента Ирана. Я лично совершил два звонка. Звонки были с премьер-министром Канады, с Соединенными Штатами – они все звонили в Иран и давили. И передавали нам информацию, которая подтверждала нашу: взрыв был из-за поражения самолета иранской ракетой", – подчеркнул Зеленский.

После его разговора с президентом Ирана последние предоставили полный доступ, но диспетчерской записи не было и не хотели отдавать черные ящики. Иран не передал Украине бортовые самописцы до сих пор.

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"Нашей задачей было доказать, что технически иранская сторона не имеет возможности расшифровать ящики в Иране, на месте трагедии, на базе их лабораторий. Еще доказательствами могли быть тела. Но тоже, к сожалению, они предоставили нам доступ к телам только тогда, когда признали поражение ракетой под давлением", – подытожил Зеленский.

К слову, ранее СМИ сообщали, что президент Ирана Рухани узнал о том, что произошло с украинским самолетом только через 72 часа после катастрофы. До этого реальных причин инцидента он не знал.

Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что хотя и знал, что самолет сбили, но не мог об этом говорить открыто, поскольку нужны были конкретные доказательства.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Утром 19 января тела погибших украинский вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала