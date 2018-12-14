Как искать квартиру в новостройке через интернет

Большинство подходит к вопросу покупки нового жилья со всей серьезностью. Особенно, когда это касается инвестиции в недвижимость на стадии строительства.

Столичный рынок первичного жилья насыщен большим количеством предложений, поэтому сначала удобнее всего изучать его в онлайн-формате. Какие сайты и блоги помогут выбрать квартиру в новостройке Киева?

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Официальные сайты застройщиков

У большинства проектов есть свои отдельные сайты. Если же нет, то есть по крайней мере официальный сайт компании-застройщика, где представлена информация о жилых комплексах, которые сейчас строятся или уже введены в эксплуатацию. Такие ресурсы создаются, чтобы донести потенциальным покупателям сведения о новостройке: ее характеристики, цены на квадратные метры, акции и тому подобное.

Преимущества:

– на сайте представлено максимум информации о конкретном объекте – материалы и технология строительства, внутренняя инфраструктура и др.;

– обычно на сайте есть форма обратной связи – можно задать нужный вопрос или записаться на просмотр квартиры.

Недостатки:

– застройщик показывает свой проект только с хорошей стороны;

– на официальных сайтах часто нет отзывов инвесторов или они модерируются компанией;

– не всегда возможно найти цены на квартиры, ведь стоимость квадратного метра в ходе строительства меняется, поэтому застройщик побуждает покупателя лично связываться с отделом продаж.

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Тематические форумы о недвижимости

Для поиска отзывов реальных инвесторов нужно найти в интернете профильные форумы. Один из известных в Украине – форум на портале про недвижимость domik.ua.

Преимущества:

– именно на форуме удастся найти мнения других инвесторов и почитать об их опыте покупки недвижимости на этапе строительства;

– на профильных форумах часто отвечают представители застройщиков, поэтому можно поставить важный вопрос и дождаться ответа;

– некоторые новостройки могут обсуждать годами, пока строится комплекс из нескольких домов;

– есть возможность проследить, что происходило, когда проект только стартовал.

Недостатки:

– на форумах публикуют не только реальные отзывы, надо быть готовым, что некоторая информация может оказаться неправдивой.

Сайты-каталоги новостроек

Это порталы, посвященные тематике недвижимости. Один из следующих novostroyki.lun.ua. В каталоге собрана информация о всех новостройках Киева и не только.

Преимущества:

– есть основная информация о различных жилых комплексах столицы в одной базе;

– о каждой новостройке есть важные сведения – актуальные цены, наличие и планировки квартир;

– фото хода строительства, документы на объект и т. п.;

– каталог предусматривает удобный просмотр различных ЖК и их сравнение.

Недостатки:

– на сайтах-каталогах нет отзывов покупателей.

Обзоры тайного покупателя

Выбрав несколько новостроек в Киеве, можно изучить их более подробно. Для этого можно использовать блог тайного покупателя, где представлено полное описание уже для сотен столичных жилых комплексов. Такой блог Где в Киеве жить хорошо? ведет журналистка Ирина Романова, которая создала его в 2014 году. Она не делает платных обзоров и не размещает материалы, предоставленные застройщиками, а просто ездит на стройки в Киеве и пригороде и пишет собственные впечатления об увиденном. Сайт имеет много сторонников среди потенциальных покупателей недвижимости.

Преимущества:

– объективные структурированные обзоры новостроек;

– комментарии под статьями от инвесторов и тех, кто планирует покупку жилья;

– блог содержит статьи с юридическими советами для будущих инвесторов.

Недостатки:

– комментарии под обзорами ЖК не проходят модерацию;

– некоторые обзоры приходится ждать.

Соцсети

Кроме официальных сайтов, для проектов часто создают также страницы в социальных сетях, например в facebook. Покупатели могут подписаться на понравившуюся новостройку и следить за обновлениями в ленте новостей.

Преимущества:

– чтобы почитать новости, не нужно постоянно мониторить сайт застройщика, можно узнавать про все в соцсети;

– через мессенджер можно сразу задать вопрос менеджеру отдела продаж;

– на официальной странице ЖК можно оставить отзыв и почитать комментарии других покупателей.

Недостатки:

– обновление страницы легко пропустить в потоке новостей;

– отзывы на странице ЖК модерирует застройщик и может удалять их.

Видеообзоры на youtube

Для полной картины о новостройке мало прочитать ее описание, нужно еще и увидеть ее. Лично посетить все стройки достаточно сложно, на это уйдет много времени. Значительно проще следить за новостями в видеоблоге, посвященном ЖК Киева. Такой канал ведет блогер Сергей Нагорный. Его Ищу жилье создан для таких, как он, ищущих квартиру в новостройке для себя. Сергей снимает живые и интересные видео о жилых комплексах столицы и освещает в них насущные проблемы и страхи будущих инвесторов.

Преимущества:

– правдивая информация о новостройках Киева с видеообзорами;

– возможность услышать мнение такого же инвестора.

Недостатки:

– канал содержит видео не обо всех ЖК столицы, поэтому обзоры некоторых новостроек приходится ждать.

Информацию о новом жилом комплексе лучше всего собирать одновременно с нескольких ресурсов, сравнивать и критически оценивать ее. Именно так можно получить объективные и полезные сведения о понравившимся проекте.