12:48
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Как искать квартиру в новостройке через интернет

      14 Читати новину українською
      Новостройки
      Новостройки

      Большинство подходит к вопросу покупки нового жилья со всей серьезностью. Особенно, когда это касается инвестиции в недвижимость на стадии строительства.

      Столичный рынок первичного жилья насыщен большим количеством предложений, поэтому сначала удобнее всего изучать его в онлайн-формате. Какие сайты и блоги помогут выбрать квартиру в новостройке Киева?

      Читайте также: Рынок недвижимости Киева: что о нем нужно знать в конце 2018

      Официальные сайты застройщиков

      У большинства проектов есть свои отдельные сайты. Если же нет, то есть по крайней мере официальный сайт компании-застройщика, где представлена информация о жилых комплексах, которые сейчас строятся или уже введены в эксплуатацию. Такие ресурсы создаются, чтобы донести потенциальным покупателям сведения о новостройке: ее характеристики, цены на квадратные метры, акции и тому подобное.

      Преимущества:

      – на сайте представлено максимум информации о конкретном объекте – материалы и технология строительства, внутренняя инфраструктура и др.;

      – обычно на сайте есть форма обратной связи – можно задать нужный вопрос или записаться на просмотр квартиры.

      Недостатки:

      – застройщик показывает свой проект только с хорошей стороны;

      – на официальных сайтах часто нет отзывов инвесторов или они модерируются компанией;

      – не всегда возможно найти цены на квартиры, ведь стоимость квадратного метра в ходе строительства меняется, поэтому застройщик побуждает покупателя лично связываться с отделом продаж.

      Читайте также: Цены квартир на вторичке Киева: что изменилось в ноябре 2018

      Тематические форумы о недвижимости

      Для поиска отзывов реальных инвесторов нужно найти в интернете профильные форумы. Один из известных в Украине – форум на портале про недвижимость domik.ua.

      Преимущества:

      – именно на форуме удастся найти мнения других инвесторов и почитать об их опыте покупки недвижимости на этапе строительства;

      – на профильных форумах часто отвечают представители застройщиков, поэтому можно поставить важный вопрос и дождаться ответа;

      – некоторые новостройки могут обсуждать годами, пока строится комплекс из нескольких домов;

      – есть возможность проследить, что происходило, когда проект только стартовал.

      Недостатки:

      – на форумах публикуют не только реальные отзывы, надо быть готовым, что некоторая информация может оказаться неправдивой.

      Сайты-каталоги новостроек

      Это порталы, посвященные тематике недвижимости. Один из следующих novostroyki.lun.ua. В каталоге собрана информация о всех новостройках Киева и не только.

      Преимущества:

      – есть основная информация о различных жилых комплексах столицы в одной базе;

      – о каждой новостройке есть важные сведения – актуальные цены, наличие и планировки квартир;

      – фото хода строительства, документы на объект и т. п.;

      – каталог предусматривает удобный просмотр различных ЖК и их сравнение.

      Недостатки:

      – на сайтах-каталогах нет отзывов покупателей.

      Обзоры тайного покупателя

      Выбрав несколько новостроек в Киеве, можно изучить их более подробно. Для этого можно использовать блог тайного покупателя, где представлено полное описание уже для сотен столичных жилых комплексов. Такой блог Где в Киеве жить хорошо? ведет журналистка Ирина Романова, которая создала его в 2014 году. Она не делает платных обзоров и не размещает материалы, предоставленные застройщиками, а просто ездит на стройки в Киеве и пригороде и пишет собственные впечатления об увиденном. Сайт имеет много сторонников среди потенциальных покупателей недвижимости.

      Преимущества:

      – объективные структурированные обзоры новостроек;

      – комментарии под статьями от инвесторов и тех, кто планирует покупку жилья;

      – блог содержит статьи с юридическими советами для будущих инвесторов.

      Недостатки:

      – комментарии под обзорами ЖК не проходят модерацию;

      – некоторые обзоры приходится ждать.

      Соцсети

      Кроме официальных сайтов, для проектов часто создают также страницы в социальных сетях, например в facebook. Покупатели могут подписаться на понравившуюся новостройку и следить за обновлениями в ленте новостей.

      Преимущества:

      – чтобы почитать новости, не нужно постоянно мониторить сайт застройщика, можно узнавать про все в соцсети;

      – через мессенджер можно сразу задать вопрос менеджеру отдела продаж;

      – на официальной странице ЖК можно оставить отзыв и почитать комментарии других покупателей.

      Недостатки:

      – обновление страницы легко пропустить в потоке новостей;

      – отзывы на странице ЖК модерирует застройщик и может удалять их.

      Видеообзоры на youtube

      Для полной картины о новостройке мало прочитать ее описание, нужно еще и увидеть ее. Лично посетить все стройки достаточно сложно, на это уйдет много времени. Значительно проще следить за новостями в видеоблоге, посвященном ЖК Киева. Такой канал ведет блогер Сергей Нагорный. Его Ищу жилье создан для таких, как он, ищущих квартиру в новостройке для себя. Сергей снимает живые и интересные видео о жилых комплексах столицы и освещает в них насущные проблемы и страхи будущих инвесторов.

      Преимущества:

      – правдивая информация о новостройках Киева с видеообзорами;

      – возможность услышать мнение такого же инвестора.

      Недостатки:

      – канал содержит видео не обо всех ЖК столицы, поэтому обзоры некоторых новостроек приходится ждать.

      Информацию о новом жилом комплексе лучше всего собирать одновременно с нескольких ресурсов, сравнивать и критически оценивать ее. Именно так можно получить объективные и полезные сведения о понравившимся проекте.

      Читайте также:
      Теги: Новости Украины Новости Киева Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сегодня , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 548
      Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
      сегодня , 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
      Марта Вересюк 239
      Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?
      сегодня , 09:31 Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?
      157
      Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м
      сегодня , 09:01 Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м
      255
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 2046
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук