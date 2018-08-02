Как испанские СМИ отреагировали на дебют Лунина в "Реале"

Дебют украинского вратаря Андрея Лунина в составе мадридского "Реала" состоялся 1 августа в матче международного Кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Мадридцы уступили 1:2, а Лунин заменил Франсиско Касилью и отыграл весь второй тайм.

Первый выход украинца на поле в футболке Королевского клуба отметили Marca, AS, Mundo Deportivo и Sport. В целом, обошлось без дифирамбов, но и без критики, пишет "Команда №1".

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AS, в частности, напомнила, что "Лунин сейчас является третьим вратарем мадридцев, после Кейлора Навасы и Франсиско Касильи. Он оттеснил с этой позиции Луку Зидана. Потенциальный приход Тибо Куртуа грозит молодому украинцу переходом в аренду, но пока Лунин в строю. Он остался без работы в поединке с "МЮ" и оценить его первую работу в воротах "Реала" очень сложно".

Авторитетная Marca отмечает, что на поле стадиона "Хард-Рок" в США был представлен новый "Реал". "Без Криштиану Роналду "галактикос" демонстрируют свое будущее на полях США. Во втором тайме Хулен Лопатеги выпустил молодых волчат, которые покоряют талантом, энтузиазмом и ослепительной юностью".

"Особенно отличился 18-летний Винисиус Жуниор, который продемонстрировал отличный дриблинг. Дебютировали также Одриосола и Лунин. Ребята отличаются задатками крупных игроков, несмотря на пока небольшой профессиональный опыт. Похоже, "Реал" делает ставку на молодежь", – пишет Marca.

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