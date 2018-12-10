Логопед – это специалист, с помощью которого реализуются методики по устранению нарушений речи. Логопед работает как с детьми, так и со взрослыми.

Здоровье 24 обратилось в логопедическую студия "Балакунчики", чтобы узнать, кто такой логопед, чем занимается, и как понять, что вам нужна его помощь.

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Чаще всего встречаются нарушения звукопроизношения – дислалия. Ребенок может не произносить как один, так и группу звуков. Исправить дислалию можно путем занятий с логопедом с 4-4.5 лет. Также в последнее время очень распространенными являются задержка развития речи, дизартрия, общее недоразвитие речи, при котором страдают все компоненты речи.



Логопед лечит дефекты речи

Путем подбора специальных упражнений логопед помогает бороться с этими дефектами (например, для развития артикуляционной моторики, коррекции звукопроизношения и т. п), непосредственно на логопедическом занятии, развивает и корректирует необходимые компоненты речи – лексика, грамматика, звукопроизношение, связную речь.

Что делать, чтобы ребенок хорошо говорил с детства

С самого маленького возраста надо говорить с ребенком четко и правильно. Называть вещи своими именами. Ни в коем случае не "сюсюкаться". Слыша взрослую правильную речь, ребенок копирует, запоминает.

Необходимо свести к минимуму просмотр мультфильмов, игр на гаджетах. Побольше живого общения с ребенком! Рассказывать о вещах, что для чего нужно, комментировать свои действия. Играть в игры. Изучать с ребенком животных, птиц, показывать, как они выглядят, какие звуки издают (разговаривают).



Для успешного исправления речи необходима помощь родителей

Таким образом взрослые имеют возможность обогатить словарь ребенка. Стоит учить ребенка слушать и слышать окружающие звуки (шум воды, ветра, шелест листьев, грохот машины, пение птиц, тиканье часов и т. п), пробовать их воспроизводить. Первоначально малыши используют звукоподражания: машина едет – "би-би", часы идут – "тик-так". Позже ребенок учится пользоваться глаголами: идет, едет, бежит, спит и т. п. Так формируется фраза, предложение: кот спит, кукла сидит и тому подобное.

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Речь исправлять никогда не поздно. Вопрос в другом. Во-первых, во взрослом возрасте этот процесс происходит не так быстро, как в детстве. Во-вторых, человек для себя должен решить, действительно ли хочет исправиться, готов ли к этому. Ведь это непростая задача: работа над собой, постоянный самоконтроль, выработка новой привычки в речи.

Заикание – это тяжелое речевое нарушение, и чтобы его минимизировать, необходим комплексное воздействие специалистов (психолога, логопеда, при необходимости – невропатолога). Дома должен царить покой, гармония. С ребенком нужно общаться спокойно, без крика, не создавать стрессовых и избегать провокационных ситуаций, которые заставляют ребенка волноваться. Для детей с заиканием рекомендуемы занятия по плаванию, арттерапии, музыкотерапии и др. Следует подобрать то, что подойдет именно ему, поможет успокоиться, расслабиться и почувствовать себя уверенно.

Среди известных и успешных людей – Брюс Уиллис. Страдая от заикания в школьном возрасте, он получил прозвище Бак-Бак. Но решил превратить речевую проблему на свою "фишку".



Брюс Уиллис смог превратить речевую проблему в преимущество

Выступив в спектакле, перед публикой, к большому удивлению всех, Брюс ни разу не заикнулся. Правда, по окончании спектакля заикание вернулось. Но Уиллис неустанно продолжал свои выступления на сцене. Тяжелая работа над собой принесла свои плоды – Брюс Уиллис стал яркой звездой театра и кино.

Еще один актер – Энтони Хопкинс, имел дислексию, а застенчивости добавляло еще и невозможность что-либо сказать из-за заикания. Хопкинс занимался живописью, музыкой, изучением наук. В возрасте 15 лет на юношу заметно повлиял Ричард Бартон, который поддержал стремление Энтони к театру. В результате Хопкинс стал одним из величайших актеров, получив Оскара в 1992 году за роль маньяка Ганнибала Лектора.

Сложности в работе логопеда

Основные трудности, возникающие в работе детского логопеда, связанны с взаимодействием с родителями. Не всегда родители осознают, что именно они могут значительно повлиять на скорость и качественное преодоление речевых нарушений: систематическое посещение занятий, ежедневное выполнение с ребенком домашних заданий позволяют значительно сократить время проведения логопедической коррекционной работы.



Логопед должен найти к каждому ребенку особый подход

Родители должны понимать проблему ребенка и не возлагать полной ответственности за ее устранение на логопеда. Коррекционная работа логопеда предполагает активное участие родителей, которые должны не только знать и понимать, какую работу осуществляет логопед, но и дополнять его усилия.

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Что касается детей, то к каждому ребенку важно найти подход, чтобы он с радостью шел к логопеду на занятия, выполнял задания. Необходимо стать для ребенка не только хорошим учителем, но и другом!

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