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      Как лечатся и корректируются речевые дефекты: советы логопеда

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      Как исправить речевые дефекты: советы логопеда родителям
      Логопед – врач который лечит речь / 24 канал

      Логопед – это специалист, с помощью которого реализуются методики по устранению нарушений речи. Логопед работает как с детьми, так и со взрослыми.

      Здоровье 24 обратилось в логопедическую студия "Балакунчики", чтобы узнать, кто такой логопед, чем занимается, и как понять, что вам нужна его помощь.

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      Чаще всего встречаются нарушения звукопроизношения – дислалия. Ребенок может не произносить как один, так и группу звуков. Исправить дислалию можно путем занятий с логопедом с 4-4.5 лет. Также в последнее время очень распространенными являются задержка развития речи, дизартрия, общее недоразвитие речи, при котором страдают все компоненты речи.

      Логопед
      Логопед лечит дефекты речи

      Путем подбора специальных упражнений логопед помогает бороться с этими дефектами (например, для развития артикуляционной моторики, коррекции звукопроизношения и т. п), непосредственно на логопедическом занятии, развивает и корректирует необходимые компоненты речи – лексика, грамматика, звукопроизношение, связную речь.

      Что делать, чтобы ребенок хорошо говорил с детства

      С самого маленького возраста надо говорить с ребенком четко и правильно. Называть вещи своими именами. Ни в коем случае не "сюсюкаться". Слыша взрослую правильную речь, ребенок копирует, запоминает.

      Необходимо свести к минимуму просмотр мультфильмов, игр на гаджетах. Побольше живого общения с ребенком! Рассказывать о вещах, что для чего нужно, комментировать свои действия. Играть в игры. Изучать с ребенком животных, птиц, показывать, как они выглядят, какие звуки издают (разговаривают).

      Логопед
      Для успешного исправления речи необходима помощь родителей

      Таким образом взрослые имеют возможность обогатить словарь ребенка. Стоит учить ребенка слушать и слышать окружающие звуки (шум воды, ветра, шелест листьев, грохот машины, пение птиц, тиканье часов и т. п), пробовать их воспроизводить. Первоначально малыши используют звукоподражания: машина едет – "би-би", часы идут – "тик-так". Позже ребенок учится пользоваться глаголами: идет, едет, бежит, спит и т. п. Так формируется фраза, предложение: кот спит, кукла сидит и тому подобное.

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      Речь исправлять никогда не поздно. Вопрос в другом. Во-первых, во взрослом возрасте этот процесс происходит не так быстро, как в детстве. Во-вторых, человек для себя должен решить, действительно ли хочет исправиться, готов ли к этому. Ведь это непростая задача: работа над собой, постоянный самоконтроль, выработка новой привычки в речи.

      Заикание – это тяжелое речевое нарушение, и чтобы его минимизировать, необходим комплексное воздействие специалистов (психолога, логопеда, при необходимости – невропатолога). Дома должен царить покой, гармония. С ребенком нужно общаться спокойно, без крика, не создавать стрессовых и избегать провокационных ситуаций, которые заставляют ребенка волноваться. Для детей с заиканием рекомендуемы занятия по плаванию, арттерапии, музыкотерапии и др. Следует подобрать то, что подойдет именно ему, поможет успокоиться, расслабиться и почувствовать себя уверенно.

      Среди известных и успешных людей – Брюс Уиллис. Страдая от заикания в школьном возрасте, он получил прозвище Бак-Бак. Но решил превратить речевую проблему на свою "фишку".

      Брюс Вілліс заїкання
      Брюс Уиллис смог превратить речевую проблему в преимущество

      Выступив в спектакле, перед публикой, к большому удивлению всех, Брюс ни разу не заикнулся. Правда, по окончании спектакля заикание вернулось. Но Уиллис неустанно продолжал свои выступления на сцене. Тяжелая работа над собой принесла свои плоды – Брюс Уиллис стал яркой звездой театра и кино.

      Еще один актер – Энтони Хопкинс, имел дислексию, а застенчивости добавляло еще и невозможность что-либо сказать из-за заикания. Хопкинс занимался живописью, музыкой, изучением наук. В возрасте 15 лет на юношу заметно повлиял Ричард Бартон, который поддержал стремление Энтони к театру. В результате Хопкинс стал одним из величайших актеров, получив Оскара в 1992 году за роль маньяка Ганнибала Лектора.

      Сложности в работе логопеда

      Основные трудности, возникающие в работе детского логопеда, связанны с взаимодействием с родителями. Не всегда родители осознают, что именно они могут значительно повлиять на скорость и качественное преодоление речевых нарушений: систематическое посещение занятий, ежедневное выполнение с ребенком домашних заданий позволяют значительно сократить время проведения логопедической коррекционной работы.

      Логопед
      Логопед должен найти к каждому ребенку особый подход

      Родители должны понимать проблему ребенка и не возлагать полной ответственности за ее устранение на логопеда. Коррекционная работа логопеда предполагает активное участие родителей, которые должны не только знать и понимать, какую работу осуществляет логопед, но и дополнять его усилия.

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      Что касается детей, то к каждому ребенку важно найти подход, чтобы он с радостью шел к логопеду на занятия, выполнял задания. Необходимо стать для ребенка не только хорошим учителем, но и другом!

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Автор: Александр Бевза
      Теги: Публикации Медицина Лечение Дети Здоровье Статьи
      Источник: Здоров'я 24
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