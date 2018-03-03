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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как будто из будущего: сестры Кардашян поразили Токио необычными нарядами

491 Читати новину українською
Кортни и Ким Кардашян
Кортни и Ким Кардашян / www.vogue.de

Ким, Хлои и Кортни Кардашян посетили Токио по рабочим делам, но успели оставить после себя серьезные впечатления от их футуристических образов.

Слиться с японской культурой и антуражем сестрам Кардашян помогли яркие акценты в их фэн-луках. Странные каблуки, прозрачные юбки, латексные штаны и шорты, яркий макияж и прически — и это еще не весь список элементов их образов.

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"Вся одежда на мне из новой коллекции All Yeezy Season 7", — прокомментировала Ким, отметив, что вся одежда происходит из коллекции бренда ее мужа Канье Уэста.

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Беременная Хлои Кардашян, находясь на 8 месяце беременности, не боится длинных командировок и также демонстрирует стройные формы и сияющие образы в мини на улицах Токио.

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39-летняя Кортни также демонстрирует свои идеальные формы в латексных брюках, меху и топах. Сразу видно, что сестры Кардашян не уступают друг другу во вкусе и выглядят все просто невероятно.

Теги: LifeStyle Япония Мода Ким Кардашян
Источник: Vogue
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