Как из лисы сделать домашнего любимца: фото
Если вам хочется завести себе экзотичесое домашнее животное, и вы решили, что это будет лисица, стоит узнать особенности одомашнивания животных на примере женщины, которой это удалось.
Американка Джессика Кокер, которая одомашнила лису, считает заботу о животных своей страстью.
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Женщина, которая живет во Флориде, давно спасает животных, нуждающихся в помощи.
У нее живут несколько собак, однако дольше всего – уже третий год – у Джессики живет домашняя лиса по имени Juniper.
Животное, от имени которого Кокер ведет аккаунт в Instagram, уже имеет более 2 миллионов поклонников, однако есть и люди, которые осуждают Джессику. Им женщине приходится методично объяснять, что это не тот вид лисы, который может выжить в дикой природе.
Ranched Foxes – именно этой разновидности Juniper, – выращивали в течение более 150 лет в неволе для меха. Они имеют генетическую разницу со своими дикими сородичами и "прирученное" поведение.
Лисам нужен таурин для выживания, он содержится в сыром мясе. Именно им, в основном говядиной, Джессика и кормит Juniper. Также в рационе животных сырые фрукты и овощи. А лакомиться лисичка любит зефиром.
Juniper, как и другие ее родственники, имеет специфический запах и метит территорию.
Однако лиса научилась ходить в туалет на лоток и если его вовремя убирать, а мебель обрабатывать кондиционером, то в квартире Кокер не пахнет.
"Лиса ластится, но делает это только на ее условиях. Это обычно случается, когда я в глубоком сне, а ей нужно быть домашним животным. Я просыпаюсь почти каждую ночь, когда она подталкивает мою руку, ожидая, что я почешу ее, пока мы не уснём", – рассказывает Джессика.