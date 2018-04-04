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Как из лисы сделать домашнего любимца: фото

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Одомашнена лиса
Одомашнена лиса / Instagram

Если вам хочется завести себе экзотичесое домашнее животное, и вы решили, что это будет лисица, стоит узнать особенности одомашнивания животных на примере женщины, которой это удалось.

Американка Джессика Кокер, которая одомашнила лису, считает заботу о животных своей страстью.

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Женщина, которая живет во Флориде, давно спасает животных, нуждающихся в помощи.

У нее живут несколько собак, однако дольше всего – уже третий год – у Джессики живет домашняя лиса по имени Juniper.

Животное, от имени которого Кокер ведет аккаунт в Instagram, уже имеет более 2 миллионов поклонников, однако есть и люди, которые осуждают Джессику. Им женщине приходится методично объяснять, что это не тот вид лисы, который может выжить в дикой природе.

Ranched Foxes – именно этой разновидности Juniper, – выращивали в течение более 150 лет в неволе для меха. Они имеют генетическую разницу со своими дикими сородичами и "прирученное" поведение.

Лисам нужен таурин для выживания, он содержится в сыром мясе. Именно им, в основном говядиной, Джессика и кормит Juniper. Также в рационе животных сырые фрукты и овощи. А лакомиться лисичка любит зефиром.

Juniper, как и другие ее родственники, имеет специфический запах и метит территорию.

Однако лиса научилась ходить в туалет на лоток и если его вовремя убирать, а мебель обрабатывать кондиционером, то в квартире Кокер не пахнет.

"Лиса ластится, но делает это только на ее условиях. Это обычно случается, когда я в глубоком сне, а ей нужно быть домашним животным. Я просыпаюсь почти каждую ночь, когда она подталкивает мою руку, ожидая, что я почешу ее, пока мы не уснём", – рассказывает Джессика.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь мир животных
Источник: УП ЖИТТЯ
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