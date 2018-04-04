Как из лисы сделать домашнего любимца: фото

Если вам хочется завести себе экзотичесое домашнее животное, и вы решили, что это будет лисица, стоит узнать особенности одомашнивания животных на примере женщины, которой это удалось.

Американка Джессика Кокер, которая одомашнила лису, считает заботу о животных своей страстью.

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Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 17 Лют 2018 р. о 9:01 PST

Женщина, которая живет во Флориде, давно спасает животных, нуждающихся в помощи.

У нее живут несколько собак, однако дольше всего – уже третий год – у Джессики живет домашняя лиса по имени Juniper.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 11 Січ 2018 р. о 12:41 PST

Животное, от имени которого Кокер ведет аккаунт в Instagram, уже имеет более 2 миллионов поклонников, однако есть и люди, которые осуждают Джессику. Им женщине приходится методично объяснять, что это не тот вид лисы, который может выжить в дикой природе.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 16 Жов 2017 р. о 10:46 PDT

Ranched Foxes – именно этой разновидности Juniper, – выращивали в течение более 150 лет в неволе для меха. Они имеют генетическую разницу со своими дикими сородичами и "прирученное" поведение.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 8 Жов 2017 р. о 10:30 PDT

Лисам нужен таурин для выживания, он содержится в сыром мясе. Именно им, в основном говядиной, Джессика и кормит Juniper. Также в рационе животных сырые фрукты и овощи. А лакомиться лисичка любит зефиром.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 21 Жов 2017 р. о 11:32 PDT

Juniper, как и другие ее родственники, имеет специфический запах и метит территорию.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 22 Січ 2018 р. о 9:23 PST

Однако лиса научилась ходить в туалет на лоток и если его вовремя убирать, а мебель обрабатывать кондиционером, то в квартире Кокер не пахнет.

Допис, поширений J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx) 17 Січ 2018 р. о 9:50 PST

"Лиса ластится, но делает это только на ее условиях. Это обычно случается, когда я в глубоком сне, а ей нужно быть домашним животным. Я просыпаюсь почти каждую ночь, когда она подталкивает мою руку, ожидая, что я почешу ее, пока мы не уснём", – рассказывает Джессика.