Как избавиться от целлюлита: ценные советы врача

Диетолог Светлана Фус рассказала, каких правил нужно придерживаться, чтобы избавиться от целлюлита.

Целлюлитом или апельсиновой шкуркой страдают и худые, и полные женщины, пишет 1+1.

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Диетолог советует не верить чудо-диетам. Однако основным секретом борьбы с целлюлитом является правильное питание.

Для этого необходимо пересмотреть свое питание, принимать пищу 4 раза в день и пить достаточное количество воды. Сократите или исключите из рациона сладости, газированные напитки, соли, белый хлеб, сигареты, чрезмерное количество алкоголя и кофе, жирную пищу.

Больше употребляйте овощей и фруктов, продукты, которые богаты на витамин С, белок растительного и животного происхождения – яйца, птицу, мясо, бобовые, злаковые и здоровые жиры — рыбу, семечки тыквы, орехи.

Делайте массаж тела, носите свободную одежду и занимайтесь спортом.

Этих правил необходимо придерживаться не только перед отпуском, а на протяжении всей жизни.

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Что такое целлюлит?

Это местное разрастание жировых клеток, а также возникновение структурных нарушений в подкожной клетчатке. При данной патологии здоровые клетки отказываются от продуктов своей жизнедеятельности