Как избавиться от чувства вины: советы психолога

Одним из маркеров того, что у нас нарушено восприятие собственных границ и мы рискуем поддаться на манипуляции, является чувство вины, такое знакомое многим из нас еще с детства.

Чувство вины знакомо каждому человеку с детства, это является одним из маркеров того, что у него нарушено восприятие собственных границ.



Также чувство вины может возникать из-за риска подвергнуться на манипуляции, пишет семейный психолог Наталья Гаевская в Facebook.

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Она объясняет, что вина возникает тогда, когда по просьбе других человек подсознательно или сознательно соглашается на конкретные требования.

Психолог советует выполнить упражнение Роберта Туйкина "Карта вины".



Для этого необходимо записать все, в чем человек себя обвиняет, в столбик. После этого необходимо вычеркнуть пункты, в которых непонятно, перед кем виноват человек – людьми, миром, жизнью и прочее.

После этого опишите, в чем и почему вы отказали другим людям и действительно ли те люди требовали что-то от вас. Если нет – вычеркните пункт.

Если вы отдаете человеку то, что он просит, но человек этого не принимает и продолжает вас винить – вычеркните.



Наверное, осталось не так много пунктов. Если есть ситуации, в которых не получается закрыть долг перед кем-то, то необходимо дополнительно проработать запрос. В случае, если не получается – обратитесь к психологу.

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