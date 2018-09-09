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Как избавиться от депрессии без лекарств: 5 лучших способов

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Как избавиться от депрессии без лекарств
Как избавиться от депрессии без лекарств / castcenters.com

Наступила осень, а с ней приходит сезонная депрессия. Из-за плохой погоды может ухудшаться настроение, болеть голова, хочется больше спать и гулять улицами.

Именно поэтому нужно знать, что делать, если появились симптомы депрессии.

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1. Фитнес

Это один из лучших способов бороться с плохим настроением. Эти занятия полезны как душе, так и телу, поэтому вы в обоих случаях выиграете. Занятие спортом улучшает настроение, способствует возникновению желания достигать чего-то нового.

via GIPHY

2. Искусство

В любом виде: от музыки до рисования. Можно потанцевать, нарисовать картину, посмотреть жизнеутверждающий фильм или просто комедии. Найдите то, что поможет побороть именно вашу депрессию.

3. Компьютерная игра

Она поможет отвлечься от плохих мыслей, погрузив человека в другой виртуальный мир. Особенно полезно играть в компьютерные игры с друзьями, ведь во время этого вы сможете поделиться тем, что вас беспокоит.

Якщо погіршився настрій, то спробуйте пограти у комп'ютерні ігри
Если ухудшилось настроение, то попробуйте поиграть в компьютерные игры

4. Сон

Полноценный сон придаст силы на следующий день. Важно просыпаться с первыми лучиками солнца, ведь оно помогает преодолеть депрессию. Можно также лечь поспать на полчаса в обеденное время, но не больше, чтобы не навредить здоровью.

5. Кофе

Ученые неоднократно проводили исследования и доказывали, что кофе снижает риск развития депрессии. Кофеин, который содержится в этом напитке, один из лучших антидепрессантов. К тому же, чашечка ароматного кофе никого не оставит равнодушным.

via GIPHY

Что такое депрессия?Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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