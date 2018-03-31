Как избавиться от храпа и чем он опасен

Храп нарушает качество вашего сна, а здоровый сон, как известно, обеспечивает общее состояние организма, концентрацию внимания, работоспособность, веселое настроение и даже полноценную половую функцию. Поэтому стоит узнать, как избавиться от храпа и негативных последствий этого недуга.

Храп часто является предвестником и одним из проявлений апноэ сна. У человека, страдающего этим заболеванием, во сне происходят неоднократные остановки (задержки) дыхания. Из-за этого в крови и головном мозге уменьшается содержание кислорода и увеличивается содержание углекислого газа. Стоит узнать, какие негативные последствия могут возникнуть в вашем организме из-за храпа и апноэ сна.

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Чем опасен храп? 6 основных осложнений.

1. Из-за недостатка кислорода в крови в вашем организме происходит выброс стрессовых гормонов, увеличивается частота сердечных сокращений, что приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Организм человека, который храпит, не успевает восстановиться за ночь. Утром вы не чувствуете бодрости и свежести, в течение дня вас преследует сонливость, чувство тяжести в голове. В дополнение к этим неприятностям возникают конфликты с партнершей или партнером, с близкими, которым ваш храп также мешает спать. Отсюда и семейные конфликты, и ощущение хронической усталости.

3. Происходят и индивидуальные изменения в психике на фоне постоянного утомления. Храп способствует развитию нейрокогнитивных дисфункции и депрессии.

4. Из-за храпа возникают метаболические и нейроэндокринные нарушения, что приводит к ожирению.

5. У тех, кто храпит, быстрее развиваются различные заболевания бронхов и легких.

6. Снижается половая функция. Дело в том, что храп приводит к нарушению структуры сна, вызывая как снижение доли фазы быстрого сна (вплоть до ее отсутствия), так и снижение глубоких стадий фазы медленного сна. Как известно, во время глубоких стадий медленного сна вырабатывается основной мужской гормон. Недостаток кислорода снижает выработку тестостерона. И чем дольше вы не обращаете внимания на свой храп, тем выше риск развития прогрессирующей эректильной дисфункции.

Что сделать, чтобы избавиться от храпа и найти сон?

1. Похудеть на 7-10 кг при избыточной массе тела.

2. Укрепить сердце и сосуды (если нет противопоказаний – поможет фитнес).

3. Не злоупотреблять алкоголем, курением, особенно в поздние вечерние часы.

4. Изменять положение тела во время сна, чаще спать на боку.

5. Проводить гимнастику, направленную на повышение тонуса мышц шеи, мягкого неба.

Однако не пытайся устранять последствия, не разобравшись с первопричиной. Почему у вас происходят нарушения дыхания во сне – поможет выяснить только врач (обратитесь к оториноларингологу).