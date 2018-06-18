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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как избавиться от хронической бессонницы: ответ медиков

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Хроническая бессонница: как избавиться
Хроническая бессонница: как избавиться / lifehacker.com.au

Американская коллегия врачей установила, что таблетка не помогает при бессоннице, значительно эффективнее будет когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Такая методика включает в себя два подхода – когнитивный и поведенческий, пишет "Сегодня".

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При КПТ человек общается с психологом, они анализируют стереотипы мышления и пытаются изменить вредные для сна привычки. Иными словами, КПТ – это профессиональный ремонт мозгов.

Человека учат тому, что кровать должна ассоциироваться с сексом и сном, а к примеру, почитать стоит в любом другом месте.

Чтобы заставить человека засыпать быстрее, необходимо ложиться спать в определенное время и на тот период, когда человек реально собирается спать, а не валяться в постели.

via GIPHY

Таким образом сработают два механизма – уменьшится тревога ожидания и увеличится "давление сна". При достижении 5-часового сна можно добавлять по 15-20 минут до тех пор, пока сон продлится до 7-8 часов.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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