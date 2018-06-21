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Как избавиться от лишних сантиметров на животе: эффективные советы экспертов

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Как избавиться от лишних сантиметров на животе
Как избавиться от лишних сантиметров на животе

Почти каждая женщина может сказать, что стремится избавиться от нескольких сантиметров в области живота. Однако для этого нужно приложить немало усилий. Поэтому эксперты по похудению рассказали, как можно ускорить этот процесс.

Появление лишних килограммов в области живота может быть вызвано многими причинами. Среди них – генетика, менопауза или развитие поликистоза. В таких случаях следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование.

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Однако не только генетические факторы или заболевания могут влиять на идеальный пресс человека. Эксперты уверяют, что стрессы и недосыпание – вот что вредит фигуре не меньше, как переедание. Поэтому специалисты посоветовали, как можно убрать лишние килограммы на животе.

Первое, что стоит сделать привычкой – это физическая нагрузка (перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом). Правильно подобранный комплекс упражнений поможет сделать тело идеально стройным. Но не только походы в спортивный зал могут помочь получить желаемый результат: не менее эффективными являются бег или ходьба.

В то же время обратите пристальное внимание на то, сколько часов вы спите. Ведь сон, который длится менее 5 часов, побуждает организм к накоплению висцерального жира. Кроме этого, недосыпание вызывает частое чувство голода, что тоже приводит к набору лишнего веса.

По словам экспертов, во время похудения полезно пить зеленый чай и обогатить рацион полиненасыщенными жирами, которые содержатся в орехах, семенах, рыбе и авокадо. Напиток не только тонизирует, но и помогает терять лишние килограммы благодаря катехину, а полиненасыщенные жиры – наращивать мышечную ткань.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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