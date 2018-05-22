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Как избавиться от метеозависимости: рекомендации специалистов

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Как избавиться от метеозависимости
Как избавиться от метеозависимости / pt.nextews.com

Медики объясняют, что болезненная реакция на магнитные бури и изменение погоды происходит из-за нарушения вегетативной нервной системы человека.

Метеочувствительные люди часто страдают болью в суставах и ногах, имеют невыносимую мигрень, пишут "РИА Новости".

Чаще всего метеочувствительными становятся люди, которые страдают от депрессии, постоянно испытывают стресс и у которых часто возникает мигрень.

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Также болезненно на изменение погоды реагируют подростки и беременные женщины. Со слов ученых, это происходит из-за нестабильности гормонального фона.

Исследователи отмечают, что нашли способ, который поможет людям, чье физическое состояние очень зависит от погоды.

Избавиться от метеочувствительности поможет йога или лечебная физкультура. Также медики отмечают, что обязательно нужно получить курс витаминов, следить за питанием и принимать контрастный душ.

Что такое мигрень? Это хроническое расстройство, которое характеризуется периодической головной болью средней и высокой интенсивности, которая часто связана с поражением вегетативной нервной системы.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Народная медицина Погода Магнитные бури
Источник: 24 Канал
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