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      Как избавиться от новогодней депрессии: советы эксперта

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      Как избавиться от новогодней депрессии
      Как избавиться от новогодней депрессии / Screenshot

      Новый год – это казалось бы, такой красивый праздник, вокруг которого происходит столько возни. Но не все люди желают праздновать это событие, следовательно, у них возникает новогодняя депрессия.

      Врач-невролог Алексей Сиделковский назвал способы, которые помогут бороться с этой депрессией, пишет НВ.

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      Чтобы справиться с новогодней депрессией, необходимо скорректировать свое отношение к ситуации.

      1. Чтобы избежать нехватки солнца, можно надеть яркие элементы одежды, также позаботьтесь о хорошем освещении в помещении.

      2. Если вам сложно выбирать подарки именно перед Новым годом, то позаботьтесь об этом заблаговременно, в конце концов, у вас есть целый год.

      Купуйте подарунки до Нового року завчасноПокупайте подарки к Новому году заблаговременно

      3. Не накапливайте работу и не оттягивайте ее до последнего дня. Если вы знаете, что вам нужно сделать много дел, то решайте эти задачи как можно быстрее.

      4. Если вам кажется, что вы за этот год не успели сделать ничего полезного, то, наверное, вы не вспомнили о хороших вещах. Все потому, что люди более склонны помнить плохие моменты. Вспомните то, что приносило вам удовольствие и чувство гордости.

      Згадайте всі позитивні події, які відбулися впродовж рокуВспомните все позитивные события, которые произошли в течение года

      5. Не любите праздновать Новый год – придумайте альтернативное занятие. Даже если вы планируете делать ремонт в новогоднюю ночь, то считайте это как благодарность дома и вечер подарков ему.

      6. Не празднуйте Новый год в одиночестве, идите в людное место. Там, наверное, найдется компания, которая готова будет вас принять.

      via GIPHY

      Алексей Сиделковский отмечает, что любой праздник является стрессом, который может выбить из колеи. Поэтому не оттягивайте свои проблемы, на помощь может прийти тайм-менеджмент, мотивация и самодисциплина.

      Здоровье 24 желает вам веселых праздников!

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новогодние праздники Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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