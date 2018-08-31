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Как избавиться от отеков ног с помощью питания

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Как избавиться от отеков ног
Как избавиться от отеков ног / lady.tochka.net

В жару многие, чаще всего – женщины, сталкиваются с такой неприятной проблемой как отеки. Но благодаря питанию их можно избежать и уменьшить чувство дискомфорта.

1. Употребляйте меньше соли, ведь именно из-за нее в организме накапливаются излишки воды, передает Сosmo.

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2. Принимайте магний – 200 мг этого минерала помогает уменьшить задержку воды. Употребляйте орехи, авокадо, бананы, бобовые, овсянку и рис – эти продукты богаты необходимым элементом.

3. Не менее важным для организма является витамин В6, который помогает организму правильно функционировать и справляться с отеками.

Набряків ніг можна уникнути, підкорегувавши раціон харчування

Отеков ног можно избежать, подкорректировав рацион питания

4. Ешьте продукты, богатые калием – он полезен для сердца и для предотвращения задержки жидкости. Опять же вас выручат бананы, авокадо и томаты.

5. Следует уменьшить потребление простых углеводов – они приводят к быстрым скачкам уровня сахара в крови и уровня инсулина, что вызывает образование отеков.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Лечение Здоровье Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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