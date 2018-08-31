Как избавиться от отеков ног с помощью питания

В жару многие, чаще всего – женщины, сталкиваются с такой неприятной проблемой как отеки. Но благодаря питанию их можно избежать и уменьшить чувство дискомфорта.

1. Употребляйте меньше соли, ведь именно из-за нее в организме накапливаются излишки воды, передает Сosmo.

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2. Принимайте магний – 200 мг этого минерала помогает уменьшить задержку воды. Употребляйте орехи, авокадо, бананы, бобовые, овсянку и рис – эти продукты богаты необходимым элементом.



3. Не менее важным для организма является витамин В6, который помогает организму правильно функционировать и справляться с отеками.

Отеков ног можно избежать, подкорректировав рацион питания



4. Ешьте продукты, богатые калием – он полезен для сердца и для предотвращения задержки жидкости. Опять же вас выручат бананы, авокадо и томаты.



5. Следует уменьшить потребление простых углеводов – они приводят к быстрым скачкам уровня сахара в крови и уровня инсулина, что вызывает образование отеков.

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