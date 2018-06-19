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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Как избавиться от отёков во время беременности: советы

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Как избавиться от отёков во время беременности
Как избавиться от отёков во время беременности / curhatbidan.com

Отёки во время беременности возникают из-за увеличения объема жидкости, которая циркулирует в теле. Все потому, что в этот период возрастает потребность организма в жидкости.

Такие запасы жидкости, которые откладываются в тканях организма, вызывают отеки, пишет tochka.net.

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Чтобы избавиться от отеков, нужно больше двигаться и делать зарядку. В течение дня выделите 15-20 минут, чтобы полежать с поднятыми вверх догами.

Улучшает отток жидкости массаж ступней, его можно делать с помощью мочалки. Если же вы хотите делать ванночки с морской солью для ног, то температура воды должна быть ниже температуры тела.

Листья капусты хорошо впитывают влагу, их можно приложить на места отеков на несколько минут. Не стоит ограничивать потреблениеи воды, норма составляет 2-3 литра.

Во избежание отеков можно использовать специальные кремы.

Из рациона необходимо исключить соленые газированные напитки, они замедляют выведение жидкости из организма.

К слову, во время беременности организм женщины претерпевает некоторые изменения, большинство из них считается нормой.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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