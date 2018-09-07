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Как избавиться от похмелья благодаря питанию

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Как избавиться от похмелья благодаря питанию
Как избавиться от похмелья благодаря питанию / st.hujiang.com

Чтобы быстрее преодолеть неприятное похмелье после веселой вечеринки, помогут несколько простых советов.

1. Первое, что необходимо сделать утром, это заполните недостаток электролитов, передает "Страна здоровья".

Подойдет даже обычная вода, но специалисты рекомендуют выпить спортивный напиток с электролитами или кислый сок, например, томатный.

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2. Правило "1:1" действует – если вечером пить достаточно безалкогольных напитков, похмелье может и не быть. Например, между приемами алкоголя следует выпивать по стакану воды.

3. Не забудьте поесть перед употреблением алкоголя – пища уменьшает влияние спиртного на пищевод и поможет переварить его без особых проблем.

4. И конечно – позавтракайте, хороший завтрак обогатит организм витаминами и минералами, полученная энергия поможет печени преодолеть последствия бурного вечера. Диетологи рекомендуют есть яйца и бутерброд или большую тарелку каши с фруктами.

5. Хорошо выспитесь – это один из лучших способов справиться с похмельем. Качество сна после приема алкоголя невысокой, поэтому лучше поспать подольше.

Як подолати похмілля
Не пейте алкоголь на пустой желудок – так будет больше шансов избежать похмелья

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Теги: LifeStyle Здоровье Советы Здоровое питание Алкоголь Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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