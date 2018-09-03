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Как избавиться от следов помады на зубах

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Даже у звезд может произойти конфуз с помадой
Даже у звезд может произойти конфуз с помадой / Фото из открытых источников

Красивая улыбка с хорошим макияжем действительно привлекает внимание, но часто происходит так, что помада отбивается на зубах и создает нежелательное впечатление.

Эксперты подсказали лайфхак, который поможет избавиться от следов яркой помады на зубах, пишет The Sun.

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По словам визажистов, следует нанести помаду, а затем поместить палец в рот и сжать его губами. Таким образом излишки средства останутся на пальце и не отобьются на зубах.

Для этого вам даже не нужно зеркала, просто не забудьте помыли руки после этого, чтобы не испачкаться остатками помады.

Как избавиться от следов помады на зубах: видео

 

Теги: LifeStyle Макияж Красота
Источник: 24 Канал
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