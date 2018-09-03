Как избавиться от следов помады на зубах
Красивая улыбка с хорошим макияжем действительно привлекает внимание, но часто происходит так, что помада отбивается на зубах и создает нежелательное впечатление.
Эксперты подсказали лайфхак, который поможет избавиться от следов яркой помады на зубах, пишет The Sun.
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По словам визажистов, следует нанести помаду, а затем поместить палец в рот и сжать его губами. Таким образом излишки средства останутся на пальце и не отобьются на зубах.
Для этого вам даже не нужно зеркала, просто не забудьте помыли руки после этого, чтобы не испачкаться остатками помады.
Как избавиться от следов помады на зубах: видео
Источник: 24 Канал
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