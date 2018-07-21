Как избавиться от страха и стыда: 4 совета от эксперта

Часто негативные эмоции мешают нам идти к заветной цели. Например, мы боимся неизвестности или стесняемся неудачи.

Блогер и автор книг Лео Бабаута рассказал, как избавиться от негативных эмоций, которые мешают сохранять спокойствие и оставаться собой.

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Подумайте, какой бы была жизнь без этих чувств. Представьте, каким человеком вы стали бы. Что бы вы сделали по-другому, если бы вас не останавливал страх? Возможно, вы бы больше рисковали в бизнесе, пробовали себя в чем-то новом, не откладывали на потом сложное, не так сильно волновались о будущем, – пишет Лео.

По его словам, жизнь без страха и стыда станет спокойнее и увереннее.

Как избавиться от страха и стыда

Наблюдайте за ощущениями

Когда вам страшно или стыдно, просто наблюдайте за ощущениями. Напомните себе, что это не проблема, а лишь реакция тела, на которой не стоит зацикливаться. Вы заметите, что эти эмоции не такие уж и страшные и нет причин их ненавидеть - это просто ощущение.

Исследуйте собственные ощущения и найдите причину

Старайтесь исследовать собственные ощущения. Задайте себе вопрос: на что они похожи, что их спровоцировало? Возможно, вы стесняетесь себя, поскольку вам что-то в себе не нравится. Откуда взялось такое недовольство? Например, вам кажется, что вы должны быть идеальным во всем или что вы должны полностью контролировать свою жизнь.

Проанализируйте причину

Когда вы признали причину, освободите ее влияние на вас. Представьте себя свободным от стыда или страха, довольным собой и спокойным. "Примерьте" это состояние, как новая одежда.

Примените новое состояние

Теперь проверьте, как жить в этом состоянии. Посмотрите, что изменится, и подумайте, вы довольны собой. Как вы будете действовать, когда вас не ограничивают стыд и страхи?

Бабаута добавляет, что на процесс освобождения от страха и стыда надо некоторое время, а эти шаги помогут постепенно избавиться от эмоций, которые мешают стать счастливым.