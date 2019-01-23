Как избавиться от страшных снов: советы ученых

Эффективнее всего избавиться от ночных кошмаров помогает метод репетиции мысленных образов – умышленное представление страшных сюжетов

Об этом заявили ученые из Американской академии медицины, передает Neuroscience News.

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От регулярных ночных ужасов страдают около 4% взрослых людей. Если не принять никаких мер, то страшные сны могут спровоцировать серьезные расстройства психики, даже клиническую депрессию.

Представлять сюжет страшного сна нужно в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо изменять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного. Так нарушается ассоциация "сон – угроза", снимается тревога и чувство беспомощности.

Этот метод – разновидность когнитивной переоценки, которую многие люди (сознательно или нет) применяют в обычной жизни. Самый известный пример этой стратегии: на выступлении перед большой аудиторией представлять слушателей в нижнем белье.



Тяжелые случаи ночных ужасов нужно лечить со специалистом

Также ученые рекомендуют больше находиться на свету, отдыхать и расслаблять мышцы. Президент Американской академии медицины, доктор Дуглас Кирш отмечает, что эффективный метод избавления от страшных снов лучше подбирать со специалистом.

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