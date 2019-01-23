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      Как избавиться от страшных снов: советы ученых

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      Как побороть плохие сны
      Как побороть плохие сны / pixabay.com

      Эффективнее всего избавиться от ночных кошмаров помогает метод репетиции мысленных образов – умышленное представление страшных сюжетов

      Об этом заявили ученые из Американской академии медицины, передает Neuroscience News.

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      От регулярных ночных ужасов страдают около 4% взрослых людей. Если не принять никаких мер, то страшные сны могут спровоцировать серьезные расстройства психики, даже клиническую депрессию.

      via GIPHY

      Представлять сюжет страшного сна нужно в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо изменять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного. Так нарушается ассоциация "сон – угроза", снимается тревога и чувство беспомощности.

      Этот метод – разновидность когнитивной переоценки, которую многие люди (сознательно или нет) применяют в обычной жизни. Самый известный пример этой стратегии: на выступлении перед большой аудиторией представлять слушателей в нижнем белье.

      Жахіття
      Тяжелые случаи ночных ужасов нужно лечить со специалистом

      Также ученые рекомендуют больше находиться на свету, отдыхать и расслаблять мышцы. Президент Американской академии медицины, доктор Дуглас Кирш отмечает, что эффективный метод избавления от страшных снов лучше подбирать со специалистом.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Психология Лечение
      Источник: 24 Канал
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