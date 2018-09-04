Как избавиться от тревоги: советы психолога

Часто возникает непреодолимое чувство страха и тревоги, которое иногда невозможно контролировать? Специалисты дали несколько советов, как преодолеть это неприятное ощущение и успокоиться.

Состояние тревоги может быть настолько высоким, что может серьезно повлиять на нервную систему и самочувствие, передает "Страна здоровья".

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Одной из основных причин возникновения сильной тревоги являются постоянные мысли об ошибках прошлого, неизвестность будущего и работу. Психологи настаивают – важно жить сегодняшним днем и решать текущие проблемы по мере их поступления. Это позволит быть более спокойным и чувствовать себя комфортнее.



Если у вас не получается это делать, избавиться тревожного состояния поможет занятие, которое сможет отвлечь от проблем – работа, домашние дела, спортзал, шопинг, занятие хобби и тому подобное. Ведь у озабоченного человека нет времени для тревоги.

Живите настоящим, и вас не будет мучить непостижимая тревога



Также можно попробовать более стрессовый вариант – "взглянуть тревоге в лицо". Для этого необходимо на листе бумаги признаться себе в причинах вашей тревоги.



Психологи рекомендуют писать первое, что придет в голову – обычно такие тезисы оказываются наиболее правильными. Если вы будете знать – из-зач чего так переживаете, то бороться с этим станет значительно легче.

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