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Как избавиться от тревоги: советы психолога

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Как избавиться от тревоги
Как избавиться от тревоги / speedating.kiev.ua

Часто возникает непреодолимое чувство страха и тревоги, которое иногда невозможно контролировать? Специалисты дали несколько советов, как преодолеть это неприятное ощущение и успокоиться.

Состояние тревоги может быть настолько высоким, что может серьезно повлиять на нервную систему и самочувствие, передает "Страна здоровья".

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Одной из основных причин возникновения сильной тревоги являются постоянные мысли об ошибках прошлого, неизвестность будущего и работу. Психологи настаивают – важно жить сегодняшним днем и решать текущие проблемы по мере их поступления. Это позволит быть более спокойным и чувствовать себя комфортнее.

Если у вас не получается это делать, избавиться тревожного состояния поможет занятие, которое сможет отвлечь от проблем – работа, домашние дела, спортзал, шопинг, занятие хобби и тому подобное. Ведь у озабоченного человека нет времени для тревоги.

Як перемогти тривогу

Живите настоящим, и вас не будет мучить непостижимая тревога

Также можно попробовать более стрессовый вариант – "взглянуть тревоге в лицо". Для этого необходимо на листе бумаги признаться себе в причинах вашей тревоги.

Психологи рекомендуют писать первое, что придет в голову – обычно такие тезисы оказываются наиболее правильными. Если вы будете знать – из-зач чего так переживаете, то бороться с этим станет значительно легче.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Стресс Психология
Источник: 24 Канал
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