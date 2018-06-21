Как избавиться от высокого давления: 5 советов от врачей

Высокое артериальное давление (артериальная гипертензия) увеличивает риск инсульта, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, энцефалопатии и отека легких.

Медики указали 5 способов, как избавиться от давления, пишет "Сегодня".

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Нужно избегать употребления соленых продуктов, норма соли в день – 5 граммов. Натрий, который содержится в продукте, негативно влияет на здоровье почек, кровеносных сосудов и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыток спиртных напитков увеличивают артериальное давление. Выбирайте чаще чай, чем кофе, так как кофеин повышает давление. Поможет снизить риск развития высокого кровяного давления на 50% одна-две чашки зеленого чая или чая "улун".

Чтобы уменьшить уровень артериального давления, сведите к минимуму стресс. Не допускайте панических атак и тревожных состояний.

Медики советуют много ходить, поскольку регулярная умеренная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце означает нормальное давление и меньшее давление на кровеносные сосуды.

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