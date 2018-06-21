19:10
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Как избавиться от высокого давления: 5 советов от врачей

65 Читати новину українською
Высокое давление: как избавиться
Высокое давление: как избавиться / chemistsworld.com

Высокое артериальное давление (артериальная гипертензия) увеличивает риск инсульта, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, энцефалопатии и отека легких.

Медики указали 5 способов, как избавиться от давления, пишет "Сегодня".

Читайте также: Какой овощ снижает артериальное давление и защищает мозг

Нужно избегать употребления соленых продуктов, норма соли в день – 5 граммов. Натрий, который содержится в продукте, негативно влияет на здоровье почек, кровеносных сосудов и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыток спиртных напитков увеличивают артериальное давление. Выбирайте чаще чай, чем кофе, так как кофеин повышает давление. Поможет снизить риск развития высокого кровяного давления на 50% одна-две чашки зеленого чая или чая "улун".

Чтобы уменьшить уровень артериального давления, сведите к минимуму стресс. Не допускайте панических атак и тревожных состояний.

via GIPHY

Медики советуют много ходить, поскольку регулярная умеренная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце означает нормальное давление и меньшее давление на кровеносные сосуды.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сегодня, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 77
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сегодня, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 994
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня, 16:29 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 8758
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сегодня, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 94
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сегодня, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 951
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук