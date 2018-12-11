Недавно американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о том, что жировые излишки на животе грозят повышенным риском возникновения рака.

Портал Express опубликовал выводы ученых, которые установили способ, как избавиться от висцерального жира (жира на животе).

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Исследователи обнаружили, что эффективным средством для этого является клетчатка. Кроме того, специалисты советуют употреблять мононенасыщенные жиры.

Ряд исследований подтверждают, что растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе, а также в некоторых фруктах и овощах, помогает сделать живот стройнее.

Избавиться от жира поможет ежедневное употребление 10 граммов растворимой клетчатки.

Это вещество может снизить уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. Ученые считают, что благодаря цельным зернам человек испытывает больше насыщения, следовательно, лучше контролирует аппетит.

Кроме того, к снижению процента жира в области живота приводит потребление мононенасыщенных жиров (большое их количество содержится в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов). При этом специалисты рекомендуют избегать насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле, сале, мясе и птице.



Как избавиться от жира на животе

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