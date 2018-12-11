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      Как избавиться от жира на животе

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      Как избавиться от жира на животе
      Как избавиться от жира на животе / thejakartapost.com

      Недавно американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о том, что жировые излишки на животе грозят повышенным риском возникновения рака.

      Портал Express опубликовал выводы ученых, которые установили способ, как избавиться от висцерального жира (жира на животе).

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      Исследователи обнаружили, что эффективным средством для этого является клетчатка. Кроме того, специалисты советуют употреблять мононенасыщенные жиры.

      Ряд исследований подтверждают, что растворимая клетчатка, содержащаяся в овсе, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе, а также в некоторых фруктах и овощах, помогает сделать живот стройнее.

      via GIPHY

      Избавиться от жира поможет ежедневное употребление 10 граммов растворимой клетчатки.

      Это вещество может снизить уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. Ученые считают, что благодаря цельным зернам человек испытывает больше насыщения, следовательно, лучше контролирует аппетит.

      Кроме того, к снижению процента жира в области живота приводит потребление мононенасыщенных жиров (большое их количество содержится в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов). При этом специалисты рекомендуют избегать насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле, сале, мясе и птице.

      Як позбутися жиру на животі
      Как избавиться от жира на животе

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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