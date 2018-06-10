Как избежать болезни Альцгеймера: советы врача

Болезнь Альцгеймера опасна тем, что на последних стадиях организм человека забывает, как дышать легким и "биться" сердцу, из-за чего наступает смерть.

Однако врач-невролог Алексей Сиделковский назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения недуга или замедлить ее, пишет НВ.

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Для этого нужно заниматься умственной деятельностью – решать кроссворды или головоломки, играть в интеллектуальные игры. Такие люди уменьшают риск возникновения болезни в 2,6 раза.



Для профилактики Альцгеймера необходимо в комплексе принимать Витамин D и рыбий жир. Это поможет укрепить нервную систему, улучшить память и предотвратить ряд неврологических болезней.



Необходимо периодически заниматься спортом, ведь умеренные нагрузки способствуют хорошему кровоснабжению, тонусу мышц и полноценному питанию клеток.

Стоит также соблюдать диету с низким гликемическим индексом – есть нежирное мясо, злаки, фрукты и овощи. 200 миллилитров зеленого чая в день снижает риск заболевания Альцгеймера на 54%.

К слову, оттенок кожи может свидетельствовать о наличии или отсутствии заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют многие факторы – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

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