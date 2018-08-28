Как избежать депрессии после отпуска: советы психолога

Часто вместо подъема после отпуска появляется раздражение, депрессия и другие неприятные ощущения. Так что же с этим делать и как выйти из подавленного состояния?

Обычно, во время отпуска человек получает много новых впечатлений и новых людей, и как бы это банально не звучало, это утомляет, передает ВВС.

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Поэтому, по словам психолога Елены Савинова, стоит отдохнуть от отдыха – нужен период адаптации. Нужно хорошо выспаться, побыть наедине и т. п. и временная эмоциональная и физическая усталость за короткое время пройдет.

И если это не помогло, и у вас дальше ощущение подавленности и других неприятных ощущений – не стоит принимать радикальные решения вроде увольнения с работы.

Попробуйте вырываться из рутины (уборка, работа, покупки на рынке, глажка). Утром примите душ – это поможет освежиться и поезжайте спонтанно куда-то на несколько часов или на несколько дней.

Попробуйте этот день прожить в режиме "здесь и теперь" – любуйтесь окружающими пейзажами и природой. Это поможет психике отключить режим обобщения – перестанут раздражать мелочи и удастся успокоиться.

Еще один способ спастись от депрессии после отпуска – арт-терапия. Попробуйте себя представить писателем или художником. И не говорите, что вы не умеете или что уже поздно.

Или же вспомните давнее хобби, которым вы давно не занимались. Это также поможет справиться с негативом внутри.

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