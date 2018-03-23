Как избежать инсульта: в Минздраве дали простые рекомендации

Здоровое питание, регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек и регулярные консультации с врачом помогут предотвратить инсульт.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если ваш врач считает, что вы в группе риска инсульта, пересмотрите образ жизни", – подчеркнула она.

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Супрун объяснила, что инсульт – это серьезная и опасная для жизни болезнь, которая возникает, когда мозг прекращает снабжаться кровью.

"Чем быстрее пациент с инсультом получит лечение, тем меньшими будут последствия болезни", – напомнила министр.