Как избежать инсульта: в Минздраве дали простые рекомендации
Здоровое питание, регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек и регулярные консультации с врачом помогут предотвратить инсульт.
Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Если ваш врач считает, что вы в группе риска инсульта, пересмотрите образ жизни", – подчеркнула она.
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Супрун объяснила, что инсульт – это серьезная и опасная для жизни болезнь, которая возникает, когда мозг прекращает снабжаться кровью.
"Чем быстрее пациент с инсультом получит лечение, тем меньшими будут последствия болезни", – напомнила министр.
Источник: 24 Канал
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