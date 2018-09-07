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Как избежать инсультов и сердечных приступов: простой способ

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Как избежать инсультов и сердечных приступов
Как избежать инсультов и сердечных приступов / eldictamen.mx

Специалисты канадского Исследовательского центра биотехнологий установили, какую пищу нужно есть, чтобы защитить организм от сердечно-сосудистых болезней.

Результаты исследования опубликовали на MedicalXpress.

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Медики отмечают, что белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV) способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его уровень увеличивается после употребления пищи.

Як уникнути інсультів та серцевих нападів
Как избежать инсультов и сердечных приступов

Ученые объясняют, что ApoA-IV является фактором, который подавляет активность тромбоцитов. Он блокирует белок гликопротеин IIb / IIIa (интегрин αIIbβ3), который участвует в процессе склеивания клеток между собой. Последнее приводит к закупориванию сосудов и тромбоза, которые являются основными причинами сердечно-сосудистых болезней.

ApoA-IV облегчает кровообращение почти сразу же после приема пищи, содержащей ненасыщенные жиры. Наибольшая его активность ночью, а наименьшая – утром. Это объясняет, почему инсульты возникают утром.

Вывод ученых таков: чтобы предотвратить сердечно-сосудистые болезни необходимо употреблять пищу с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Продукты, содержащие ненасыщенные жиры:

  1. рыба;
  2. морепродукты;
  3. растительные масла;
  4. орехи и масличные семена;
  5. мясо и яйца;
  6. овощи.

Продукти, що містять ненасичені жириПродукты, содержащие ненасыщенные жиры

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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