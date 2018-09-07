Как избежать инсультов и сердечных приступов: простой способ
Специалисты канадского Исследовательского центра биотехнологий установили, какую пищу нужно есть, чтобы защитить организм от сердечно-сосудистых болезней.
Результаты исследования опубликовали на MedicalXpress.
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Медики отмечают, что белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV) способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его уровень увеличивается после употребления пищи.
Как избежать инсультов и сердечных приступов
Ученые объясняют, что ApoA-IV является фактором, который подавляет активность тромбоцитов. Он блокирует белок гликопротеин IIb / IIIa (интегрин αIIbβ3), который участвует в процессе склеивания клеток между собой. Последнее приводит к закупориванию сосудов и тромбоза, которые являются основными причинами сердечно-сосудистых болезней.
ApoA-IV облегчает кровообращение почти сразу же после приема пищи, содержащей ненасыщенные жиры. Наибольшая его активность ночью, а наименьшая – утром. Это объясняет, почему инсульты возникают утром.
Вывод ученых таков: чтобы предотвратить сердечно-сосудистые болезни необходимо употреблять пищу с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Продукты, содержащие ненасыщенные жиры:
- рыба;
- морепродукты;
- растительные масла;
- орехи и масличные семена;
- мясо и яйца;
- овощи.
Продукты, содержащие ненасыщенные жиры
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