Как избежать инсультов и сердечных приступов: простой способ

Специалисты канадского Исследовательского центра биотехнологий установили, какую пищу нужно есть, чтобы защитить организм от сердечно-сосудистых болезней.

Результаты исследования опубликовали на MedicalXpress.

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Медики отмечают, что белок плазмы крови аполипотпротеин A-IV (ApoA-IV) способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его уровень увеличивается после употребления пищи.



Как избежать инсультов и сердечных приступов

Ученые объясняют, что ApoA-IV является фактором, который подавляет активность тромбоцитов. Он блокирует белок гликопротеин IIb / IIIa (интегрин αIIbβ3), который участвует в процессе склеивания клеток между собой. Последнее приводит к закупориванию сосудов и тромбоза, которые являются основными причинами сердечно-сосудистых болезней.

ApoA-IV облегчает кровообращение почти сразу же после приема пищи, содержащей ненасыщенные жиры. Наибольшая его активность ночью, а наименьшая – утром. Это объясняет, почему инсульты возникают утром.

Вывод ученых таков: чтобы предотвратить сердечно-сосудистые болезни необходимо употреблять пищу с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Продукты, содержащие ненасыщенные жиры:

рыба; морепродукты; растительные масла; орехи и масличные семена; мясо и яйца; овощи.

Продукты, содержащие ненасыщенные жиры