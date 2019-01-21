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      Как избежать йододефицита: советы Минздрава

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      Йододефицит может быть опасным для здоровья
      Йододефицит может быть опасным для здоровья / hudey.net

      Йод необходим человеку на протяжении всей жизни. Этот микроэлемент, нужный организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

      Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

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      В ведомстве отметили, что большинство украинцев ежедневно потребляет 40-80 мкг йода в сутки. Суточная же потребность в йоде для женщин составляет 150-300 мкг, для мужчин – до 300 мкг. Нормы потребления йода для детей: до 6 лет – 90 мкг, а в возрасте 6-12 лет – 120 мкг. 1 мкг – это 1 миллионная часть грамма.

      Скільки йоду потрібно українцям
      Сколько йода нужно людям

      Также в министерстве добавили, что создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки.

      "Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную. Также включите в ежедневный рацион морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру), белую рыбу (минтай, хек, треску и др.), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи", – советуют в Министерстве здравоохранения.

      В яких продуктах багато йоду
      В морепродуктах содержится много йода

      В Минздраве напомнили, что недостаток йода в организме приводит к:

      ️ ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;
      ️ увеличение щитовидной железы (зоб);
      ️ задержка роста у детей;
      ️ задержка интеллектуального развития у детей;
      ️ снижение умственной активности у взрослых;
      ️ нарушения обменных процессов;
      ️ угроза прерывания беременности (даже незначительный дефицит йода у женщин во время беременности, оказывает образовательные и когнитивные нарушения у детей в будущем);
      ️ неонатальный гипотиреоз;
      рак щитовидной железы;
      ️ ухудшение памяти, слуха;
      ️ повышение холестерина;
      ️ сухость кожи, потеря ее эластичности;
      ️ нарушение работы кишечника;
      ️ ощущение холода;
      ️ резкое снижение или повышение массы тела;
      ️ отеки;
      ️ выпадение волос и тому подобное.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Министерство здравоохранения Украины Здоровое питание
      Источник: Здоров'я 24
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