Как избежать йододефицита: советы Минздрава

Йод необходим человеку на протяжении всей жизни. Этот микроэлемент, нужный организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

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В ведомстве отметили, что большинство украинцев ежедневно потребляет 40-80 мкг йода в сутки. Суточная же потребность в йоде для женщин составляет 150-300 мкг, для мужчин – до 300 мкг. Нормы потребления йода для детей: до 6 лет – 90 мкг, а в возрасте 6-12 лет – 120 мкг. 1 мкг – это 1 миллионная часть грамма.



Сколько йода нужно людям

Также в министерстве добавили, что создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки.

"Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную. Также включите в ежедневный рацион морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру), белую рыбу (минтай, хек, треску и др.), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурму, фейхоа), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи", – советуют в Министерстве здравоохранения.



В морепродуктах содержится много йода

В Минздраве напомнили, что недостаток йода в организме приводит к:

️ ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;

️ увеличение щитовидной железы (зоб);

️ задержка роста у детей;

️ задержка интеллектуального развития у детей;

️ снижение умственной активности у взрослых;

️ нарушения обменных процессов;

️ угроза прерывания беременности (даже незначительный дефицит йода у женщин во время беременности, оказывает образовательные и когнитивные нарушения у детей в будущем);

️ неонатальный гипотиреоз;

рак щитовидной железы;

️ ухудшение памяти, слуха;

️ повышение холестерина;

️ сухость кожи, потеря ее эластичности;

️ нарушение работы кишечника;

️ ощущение холода;

️ резкое снижение или повышение массы тела;

️ отеки;

️ выпадение волос и тому подобное.

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