Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь

Пора сбора грибов в разгаре, но кроме пользы они могут принести и серьезные проблемы. Как избежать отравления грибами, первые симптомы и что при них делать – читайте далее в статье.

24 канал подготовил подборку советов, которые помогут предотвратить незваные последствия. Отравление грибами может привести даже к смертельному исходу.

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Как собирать грибы, чтобы избежать отравления

Кладите грибы в корзину только при полной уверенности в том, что они съедобны.

Не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, в которых нечетко выражены внешние признаки.

Не собирайте грибы, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях.

Не собирайте грибы во время засухи. В жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины.

Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Покупайте грибы в местах, где они проходят соответствующий контроль.

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Как готовить грибы, чтобы избежать отравления

Не употребляйте сырые грибы.

Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки.

Отобранные грибы сначала тщательно промойте и отварите. Советуем кипятить грибы дважды (залить чистой водой после первого кипения). После второго кипения, проварите грибы еще 15 — 20 минут.

Готовые блюда из грибов храните в холоде в эмалированной посуде, не более суток.

Внимание! Не кормите грибами детей. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим грудью.



Чтобы избежать отравления, грибы следует кипятить дважды

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Симптомы отравления грибами

Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время — от 30 минут до нескольких суток — в зависимости от вида грибов, которые вы употребляли.

Симптомами грибного отравления могут быть:

головокружение;

тошнота;

сильная жажда;

судороги;

посинение губ, ногтей;

похолодание рук и ног;

галлюцинации;

расстройство или потеря сознания;

нарушение дыхания и сердечной деятельности.

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Что делать при отравлении грибами

Если после употребления грибов вы наблюдаете у себя или своих близких симптомы отравления — немедленно вызывайте "скорую помощь". Не выбрасывайте остатки грибов — их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.

Первая помощь при отравлении грибами:

До приезда врачей нужно выпить несколько стаканов кипяченой воды с содой.

Постарайтесь вызвать у себя рвоту, это упростит ход отравления. Если же отравление грибами и так провоцирует рвоту, то ее повторно вызывать не надо.

Принимайте слабительные препараты, чтобы очистить свой желудок. Примите сорбент – 10 таблеток активированного угля, или любой его аналог.

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