15:12
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как избежать появления ранней седины

108 Читати новину українською
Как избежать появления ранней седины
Как избежать появления ранней седины / politeka.net

Гены в организме человека, которые контролируют иммунную систему, участвуют при сохранении цветового пигмента в волосах.

Ученые провели эксперименты на мышах, во время которых обнаружили связь генов, отвечающих за сохранение цветового пигмента в волосах, с генами, которые управляют иммунной системой организма, сообщает Еvrikak.

Читайте также: Может ли человек поседеть за одну ночь

То есть, чем больше организм вынужден бороться с вирусами и бактериями – тем меньше цветного пигмента остается в волосах. Поэтому поддержка иммунитета в норме поможет избежать многих заболеваний, в частности, избежать ранней седины.

Ключевую роль в поддержании крепкого иммунитета играет рацион человека, который должен содержать достаточно витаминов и минералов. Кроме того, раздражительность, сонливость, слабость и головная боль могут свидетельствовать об авитаминозе. Поэтому стоит потреблять здоровую пищу растительного происхождения.

Міцний імунітет вбереже волосся від ранньої сивини
Крепкий иммунитет предохранит волосы от ранней седины

Авитаминоз преимущественно связан с неполноценным питанием. Поэтому летом особенно важно есть овощные салаты, ягоды и фрукты – источник важных микроэлементов, минералов и витаминов, необходимых для крепкого иммунитета.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Красота Лечение Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сегодня, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 68
Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
сегодня, 14:00 Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
Сергій Фурса 57
История про то, как бабло опять победило добро
сегодня, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 1195
На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
сегодня, 12:59 На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
809
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
сегодня, 11:31 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
147
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук