Как избежать появления ранней седины

Гены в организме человека, которые контролируют иммунную систему, участвуют при сохранении цветового пигмента в волосах.

Ученые провели эксперименты на мышах, во время которых обнаружили связь генов, отвечающих за сохранение цветового пигмента в волосах, с генами, которые управляют иммунной системой организма, сообщает Еvrikak.

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То есть, чем больше организм вынужден бороться с вирусами и бактериями – тем меньше цветного пигмента остается в волосах. Поэтому поддержка иммунитета в норме поможет избежать многих заболеваний, в частности, избежать ранней седины.

Ключевую роль в поддержании крепкого иммунитета играет рацион человека, который должен содержать достаточно витаминов и минералов. Кроме того, раздражительность, сонливость, слабость и головная боль могут свидетельствовать об авитаминозе. Поэтому стоит потреблять здоровую пищу растительного происхождения.



Крепкий иммунитет предохранит волосы от ранней седины

Авитаминоз преимущественно связан с неполноценным питанием. Поэтому летом особенно важно есть овощные салаты, ягоды и фрукты – источник важных микроэлементов, минералов и витаминов, необходимых для крепкого иммунитета.

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