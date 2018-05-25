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Как избежать проблем с зубами мудрости: советы стоматологов

45 Читати новину українською
Зубная боль
Зубная боль / tmjtreatmentsc.com

Зубы мудрости вырастают позже всех и если не следить за прорезыванием, то можно навредить своему здоровью.

Самое частое осложнение при прорезывании зубов – воспаление околозубных тканей, пишет "Страна здоровья". Они называют этот процесс перикоронарит.

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Все потому, что во время прорезывания зуба мудрости, образуется бугорок. Последний покрывается слизистой оболочкой. Вследствие пережевывания пищи этот капюшон травмируется. Бактерии, которые попадают в ранки, вызывают гнойное воспаление.

Из-за возникновения перикоронарита будет причинен вред всему организму. Из-за этого увеличивается температура тела, возникает головная боль при глотании, появляется отек щек и воспаление лимфоузлов.

Стоматологи не советуют заниматься самолечением, они утверждают, что стоит обратиться за помощью к специалистам. Врачи отмечают, что при прорезывании зубов не следует согревать больное место, полоскать горячими растворами и прикладывать обезболивающие.

Можно взять анальгетик и прополоскать полость рта холодным раствором из соды.

К слову, в Великобритании ввели государственный налог на сахар из-за печальной статистики удаления зубов у детей. Но кроме уменьшения употребления сахара, стоит следить за гигиеной ротовой полости у своего чада.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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