Как избежать ранней смерти: ученые назвали простой способ

Уменьшить вероятность ранней смерти эффективно помогает употребление орехов. Этот продукт способен снижать вероятность развития ряда серьезных болезней, таких как диабет, рак и нейродегенеративные патологии, констатировали научные специалисты.

Об этом говорится в результатах исследований проведенных Университетом Маастрихта.

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Ученые проанализировали собранные за десятилетний период данные о 120 тысячах мужчин и женщин в возрасте от 55 до 69 лет. Выяснилось, что люди, которые употребляли хотя бы 10 грамм орехов ежедневно, в течение следующих после эксперимента десяти лет отличались меньшим риском умереть раньше времени.

В частности, такой риск преждевременной смерти у них был снижен на 23%.

Ученые отметили, что любители орехов лучше защищены от диабета, рака, деменции и респираторных болезней, а также имеют в целом более здоровый рацион питания – едят больше фруктов и овощей, употребляют меньше вредной пищи.



Орехи могут продлить жизнь

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