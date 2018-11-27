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      Как избежать ранней смерти: ученые назвали простой способ

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      Орехи уменьшают риск возникновения многих заболеваний
      Орехи уменьшают риск возникновения многих заболеваний / mashed.com

      Уменьшить вероятность ранней смерти эффективно помогает употребление орехов. Этот продукт способен снижать вероятность развития ряда серьезных болезней, таких как диабет, рак и нейродегенеративные патологии, констатировали научные специалисты.

      Об этом говорится в результатах исследований проведенных Университетом Маастрихта.

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      Ученые проанализировали собранные за десятилетний период данные о 120 тысячах мужчин и женщин в возрасте от 55 до 69 лет. Выяснилось, что люди, которые употребляли хотя бы 10 грамм орехов ежедневно, в течение следующих после эксперимента десяти лет отличались меньшим риском умереть раньше времени.

      via GIPHY

      В частности, такой риск преждевременной смерти у них был снижен на 23%.

      Ученые отметили, что любители орехов лучше защищены от диабета, рака, деменции и респираторных болезней, а также имеют в целом более здоровый рацион питания – едят больше фруктов и овощей, употребляют меньше вредной пищи.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Долголетия Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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